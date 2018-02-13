Травмированный Кэхиллом футболист вынужден завершить карьеру

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон принял решение завершить карьеру после серьезной травмы головы, Об этом сообщается на официальном сайте английских "тигров".

"Все медики настойчиво советовали ему не возвращаться в футбол... Райан хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, которые поддерживали его", - говорится, в частности, в сообщении "Халл Сити".

Чуть более года назад Мэйсон получил перелом черепа после столкновения в воздухе с защитником лондонского "Челси" Гари Кэхиллом. Впоследствии он перенес тяжелую операцию и после этого 26-летний хавбек проходил курс реабилитации и на поле не выходил.

Мэйсон является воспитанником "Тоттенхэма" и перешел в "Халл" из родного клуба перед началом прошлого сезона.