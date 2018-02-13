Ворсклу пополнил игрок молодежного состава Шахтера
Игрок молодежного состава "Шахтера" Юрий Глущук подписал полноценный летний контракт с "Ворсклой", сообщает официальный сайт полтавского клуба.
23-летний универсальный игрок (может сыграть как в нападении, так и в центре полузащиты) хорошо зарекомендовал себя на тренировочных сборах в команде Василия Сачко и тренерский штаб команды решил пополнить кадровый потенциал "Ворсклы" этим исполнителем.
Согласно официальной статистике УПЛ, Юрий провел все 19 матчей в этом сезоне за молодежный состав "Шахтера" в стартовом составе. Забил девять голов, включая и мяч молодежке "Ворсклы" в матче первого круга 17 июля прошлого года.
Первый матч весенней части чемпионата "Воркла" проведет 17-го февраля с "Вересом".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.02.2018 19:44
13.02.2018 19:44