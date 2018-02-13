Ворсклу пополнил игрок молодежного состава Шахтера

Игрок молодежного состава "Шахтера" Юрий Глущук подписал полноценный летний контракт с "Ворсклой", сообщает официальный сайт полтавского клуба.

23-летний универсальный игрок (может сыграть как в нападении, так и в центре полузащиты) хорошо зарекомендовал себя на тренировочных сборах в команде Василия Сачко и тренерский штаб команды решил пополнить кадровый потенциал "Ворсклы" этим исполнителем.

Согласно официальной статистике УПЛ, Юрий провел все 19 матчей в этом сезоне за молодежный состав "Шахтера" в стартовом составе. Забил девять голов, включая и мяч молодежке "Ворсклы" в матче первого круга 17 июля прошлого года.

Первый матч весенней части чемпионата "Воркла" проведет 17-го февраля с "Вересом".


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