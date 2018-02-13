Олимпиада 2018: Красовский рассказал, как потерял время

Украинский лыжник Алексей Красовский прокомментировал свое выступление на Играх-2018 в классическом спринте.

"На гонку выходил в боевом настроении, очень хотел показать свой максимальный результат, но на спуске потерял равновесие: упал, поэтому и потратил много времени, - приводит слова лыжника официальная страница НОК Украины в facebook. - Раньше у меня со спринтом не складывалось, но в этом лицензионном периоде было много силовой работы. Набрался мощности. В целом, спринт очень быстрая дистанция. Нельзя терять ни секунды - нужно правильно распределять силы. Если ошибаешься на первом подъеме, то на второй уже может не хватить сил. Опыт здесь решает все".

Напомним, что Алексей Красовский и Андрей Орлик не вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2018 в классическом спринте, не сумев пробиться в число первых 30 в квалификационном заезде.