Олимпиада 2018: шведская лыжница берет золото в спринте

Шведка Стине Нильссон стала лучшей в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх, которые проходят в корейском Пхенчхане.

В финале Нильссон преодолела дистанцию за три минуты 3,84 секунды. Серебро досталось норвежке Майкен Касперсен Фалле (плюс 3,03), а бронза - россиянке Юлии Белоруковой (плюс 3,37).

Отметим, что в турнире принимали участие две представительницы Украины. В итоге Марина Анцибор и Татьяна Антипенко заняли, соответственно, 54 и 56 места и не попали в четвертьфинал.

Отметим, что болельщиков и зрителей, которые придут после 17 часов по корейскому времени в Олимпийский парк в Пхенчхане, теперь будут пропускать без билетов. Таким образом организаторы зимних Олимпийских игр решили отреагировать на низкий интерес зрителей к церемонии награждения.




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