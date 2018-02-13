Вечером на Олимпиаду теперь пускают бесплатно

Болельщиков и зрителей, которые придут после 17 часов по корейскому времени в Олимпийский парк в Пхенчхане, теперь будут пропускать без билетов. Таким образом организаторы зимних Олимпийских игр решили отреагировать на низкий интерес зрителей к церемонии награждения.

Сначала зрителям приходилось платить небольшую сумму, если они хотели посмотреть на торжественное вручение медалей. Но теперь члены оргкомитета заявили, что любой, кто хочет присутствовать на церемонии смогут это сделать бесплатно.

Сразу после окончания соревнований в разных дисциплинах спортсменам дарят пушистые игрушки, а настоящие медали вручаются на так называемой Площади Медалей в Пхенчхане в конце каждого соревновательного дня.