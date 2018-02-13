Примера: "Депортиво" проиграл в дебютном матче Зеедорфа

"Депортиво" на своем поле проиграл "Бетису" в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:1).
 
Автором единственного гола стал Лорен Морон.
Фото Примера: "Депортиво" проиграл в дебютном матче Зеедорфа
Фото: rcdeportivo.es
 
Эта встреча стала для "Депортиво", идущего на предпоследнем месте в турнирной таблице, первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа.
 
Чемпионат Испании
 
23-й тур
 
"Депортиво" - "Бетис" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Лорен Морон, 54.
 
"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне.
 
"Бетис": Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).
 
Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65. 
 
Судья: Дель Серро Гранде.
 
12 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".


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