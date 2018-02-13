Новостей.COM ⇒
2018-02-13
Примера: "Депортиво" проиграл в дебютном матче Зеедорфа
"Депортиво" на своем поле проиграл "Бетису" в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:1).
Автором единственного гола стал Лорен Морон.
Фото: rcdeportivo.es
Эта встреча стала для "Депортиво", идущего на предпоследнем месте в турнирной таблице, первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа.
Чемпионат Испании
23-й тур
"Депортиво" - "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лорен Морон, 54.
"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне.
"Бетис": Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).
Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65.
Судья: Дель Серро Гранде.
12 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Кубок мира: Бронзовая шпага Кривицкой
13.02.2018 19:38
13.02.2018 19:38
Вечером на Олимпиаду теперь пускают бесплатно »»
13.02.2018 19:38
13.02.2018 19:38
←+Ctrl+→