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Примера: "Депортиво" проиграл в дебютном матче Зеедорфа "Депортиво" на своем поле проиграл "Бетису" в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:1). Автором единственного гола стал Лорен Морон. Фото: rcdeportivo.es Эта встреча стала для "Депортиво", идущего на предпоследнем месте в турнирной таблице, первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа. Чемпионат Испании 23-й тур "Депортиво" - "Бетис" - 0:1 (0:0) Гол: Лорен Морон, 54. "Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне. "Бетис": Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75). Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65. Судья: Дель Серро Гранде. 12 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".

Спорт-Экспресс

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