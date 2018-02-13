Кубок мира: Бронзовая шпага Кривицкой

На третью ступеньку пьедестала поднялась в минувший уикенд на этапе Кубка мира в Барселоне украинская шпажистка Елена Кривицкая, победив с разницей в один укол в поединке за выход в заветную четверку двукратную чемпионку мира эстонку Юлию Беляеву (15:14).
Суббота. Барселона. Елена КРИВИЦКАЯ сражается в полуфинале Кубка мира с Татьяной АНДРЮШИНОЙ. Фото: fie.ch
Отметим, что из семи украинских шпажисток, которые выступали в Барселоне, лишь двое не попали в основную таблицу 64. А остальные пятеро сумели добраться до Топ-32, правда, дальше пошла только Елена Кривицкая.
30-летняя уроженка Тернополя, которая уже не первый год тренируется в Киеве под руководством Дмитрия Рейзлина, благодаря высокому месту в мировом рейтинге начала борьбу на испанских фехтовальных дорожках сразу с 1/32 финала, где заставила сложить оружие 21-летнюю Анну Хорнишер из Германии. Причем, судьбу поединка решил один укол - 13:12.
Дальше украинке предстояло пройти испытание итальянской школой фехтования. Сначала она разобралась с Натали Мелльхаузен из Милана, с 2014 года выступающей под флагом Бразилии (15:10), после чего в 1/8 финала поквиталась с Марой Наваррией (15:11) за поражение раундом ранее молодой подруги по команде 20-летней Инны Бровко из Киева. Призер чемпионатов Европы среди юниоров (2015, 2017) всего одним уколом уступила двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира в команде (2011, 2014) Наваррии - 14:15. Впрочем, 23-е место, которое ученица Эрнеста Яцика заняла в итоге, стало для нее пока лучшим в карьере результатом в Кубке мира.
Кривицкая в свою очередь на победе над Наваррией не остановилась и оформила выход в полуфинал победой с минимальным преимуществом над чемпионкой мира в личном зачете (2013) и в команде (2017) Юлией Беляевой. Отметим, что до этого украинская и эстонская шпажистка встречались пять раз и в четырех из них победу праздновала последняя.
С россиянкой Татьяной Андрюшиной счет в очном противостоянии до встречи в полуфинале в Барселоне у Кривицкой был 1:1. Но на этот раз чемпионка мира в команде-2013 с самого начала завладела инициативой и не оставила нашей шпажистке никаких шансов (15:5). Впрочем, уже выходом в четверку Лена медаль себе гарантировала.
Следует заметить, что если в командных соревнованиях Кривицкая не раз поднималась на пьедестал, и даже на высшую ступеньку, то бронза испанской пробы стала для нее первой личной наградой в Кубке мира. Напомним, что летом прошлого года в Лейпциге украинская шпажистка также впервые в карьере пробилаьс в тройку призеров индивидуального первенства на чемпионате мира.
Командный турнир. 1. РоSSия. 2. Италия. 3. США… 11. УКРАИНА (Бежура, Бровко, Кривицкая, Пантелеева).
1/16 финала. УКРАИНА - Колумбия - 45:22. 1/8 финала. Италия - УКРАИНА - 33:33. За 9-16-е места. УКРАИНА - Казахстан - 45:30. За 9-12-е места. Корея - УКРАИНА - 36:35. За 11-е место. УКРАИНА - Венгрия - 45:40.
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