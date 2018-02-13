Кубок мира: Бронзовая шпага Кривицкой

На третью ступеньку пьедестала поднялась в минувший уикенд на этапе Кубка мира в Барселоне украинская шпажистка Елена Кривицкая, победив с разницей в один укол в поединке за выход в заветную четверку двукратную чемпионку мира эстонку Юлию Беляеву (15:14).

Суббота. Барселона. Елена КРИВИЦКАЯ сражается в полуфинале Кубка мира с Татьяной АНДРЮШИНОЙ. Фото: fie.ch

Отметим, что из семи украинских шпажисток, которые выступали в Барселоне, лишь двое не попали в основную таблицу 64. А остальные пятеро сумели добраться до Топ-32, правда, дальше пошла только Елена Кривицкая.

30-летняя уроженка Тернополя, которая уже не первый год тренируется в Киеве под руководством Дмитрия Рейзлина, благодаря высокому месту в мировом рейтинге начала борьбу на испанских фехтовальных дорожках сразу с 1/32 финала, где заставила сложить оружие 21-летнюю Анну Хорнишер из Германии. Причем, судьбу поединка решил один укол - 13:12.

Дальше украинке предстояло пройти испытание итальянской школой фехтования. Сначала она разобралась с Натали Мелльхаузен из Милана, с 2014 года выступающей под флагом Бразилии (15:10), после чего в 1/8 финала поквиталась с Марой Наваррией (15:11) за поражение раундом ранее молодой подруги по команде 20-летней Инны Бровко из Киева . Призер чемпионатов Европы среди юниоров (2015, 2017) всего одним уколом уступила двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира в команде (2011, 2014) Наваррии - 14:15. Впрочем, 23-е место, которое ученица Эрнеста Яцика заняла в итоге, стало для нее пока лучшим в карьере результатом в Кубке мира.

Кривицкая в свою очередь на победе над Наваррией не остановилась и оформила выход в полуфинал победой с минимальным преимуществом над чемпионкой мира в личном зачете (2013) и в команде (2017) Юлией Беляевой. Отметим, что до этого украинская и эстонская шпажистка встречались пять раз и в четырех из них победу праздновала последняя.

С россиянкой Татьяной Андрюшиной счет в очном противостоянии до встречи в полуфинале в Барселоне у Кривицкой был 1:1. Но на этот раз чемпионка мира в команде-2013 с самого начала завладела инициативой и не оставила нашей шпажистке никаких шансов (15:5). Впрочем, уже выходом в четверку Лена медаль себе гарантировала.

Следует заметить, что если в командных соревнованиях Кривицкая не раз поднималась на пьедестал, и даже на высшую ступеньку, то бронза испанской пробы стала для нее первой личной наградой в Кубке мира. Напомним, что летом прошлого года в Лейпциге украинская шпажистка также впервые в карьере пробилаьс в тройку призеров индивидуального первенства на чемпионате мира.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

БАРСЕЛОНА (Испания). Этап Кубка мира. Женщины. Шпага. Личный турнир. 1. Чжу Мине (Китай). 2. Андрюшина (РоSSия). 3. Кан Ен Ми (Корея), КРИВИЦКАЯ... 23. БРОВКО… 26. ПАНТЕЛЕЕВА... 29. ПОЧКАЛОВА... 32. БЕЖУРА… 67. ХАРЬКОВА… 95. СВИСТИЛЬ (все - Украина).

1/32 финала. ПОЧКАЛОВА - Боскарелли (Италия) - 15:12. ПАНТЕЛЕЕВА - Холмс (США) - 15:8. БЕЖУРА - Ви (США) - 15:13. КРИВИЦКАЯ - Хорнишер (Германия) - 13:12. 1/16 финала. Нелип (Польша) - ПОЧКАЛОВА - 15:7. Гудкова (РоSSия) - ПАНТЕЛЕЕВА - 14:13. Харли (США) - БЕЖУРА - 12:11. КРИВИЦКАЯ - Мелльхаузен (Бразилия) - 15:10. 1/8 финала. КРИВИЦКАЯ - Наварриа (Италия) - 15:11. 1/8 финала. КРИВИЦКАЯ - Беляева (Эстония) - 15:14. 1/2 финала. Андрюшина - КРИВИЦКАЯ - 15:5.

Командный турнир. 1. РоSSия. 2. Италия. 3. США… 11. УКРАИНА (Бежура, Бровко, Кривицкая, Пантелеева).

1/16 финала. УКРАИНА - Колумбия - 45:22. 1/8 финала. Италия - УКРАИНА - 33:33. За 9-16-е места. УКРАИНА - Казахстан - 45:30. За 9-12-е места. Корея - УКРАИНА - 36:35. За 11-е место. УКРАИНА - Венгрия - 45:40.