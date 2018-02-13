Роберто Манчини: Зениту будет сложно выиграть Лигу Европы. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини - о будущих матчах с «Селтиком» в плей-офф Лиги Европы.

— Последний официальный матч вы провели почти два месяца назад — это довольно долгий период. Как вы считаете, станет ли это преимуществом или недостатком перед встречей с «Селтиком»?

— Конечно, это недостаток — мы действительно сыграем первый официальный матч с декабря, поскольку в чемпионате РоSSии сейчас перерыв. У «Селтика», в отличие от нас, чемпионат не прерывался. Нужно решить эту проблему. Надеемся, мы пройдем дальше.

— Вы играли против «Селтика» в качестве главного тренера «Интера». Что вы запомнили по итогам тех матчей?

— Атмосферу в Глазго, она просто невероятная. Матчи против «Селтика» всегда получаются сложными, поскольку соперник проповедует агрессивный, силовой футбол.

— Расскажите о Скотте Синклэйре, которого вы тренировали.

— Да, там не только он — в «Селтике» выступают еще два футболиста, которые были со мной в «Манчестер Сити». Это Боята и Биттон, который находился в четырехмесячной аренде. Помимо них, в составе «Селтика» много качественных футболистов. Очень жаль, что Боята не сумеет принять участие в матче. У меня остались отличные впечатления от этого игрока — он хороший футболист и человек.

— Как думаете, «Селтик» стал лучше по сравнению с той командой, что у них была два года назад?

— Я вам отвечу после этих двух матчей. Еще раз повторю, что с «Селтиком» придется непросто — как это было два года назад и в Глазго, и в Милане.

— Ничья в Глазго станет для вас хорошим результатом?

— Ничья лучше, чем поражение. Мы хотим показать свой лучший футбол в Глазго. Уверен, «Селтик» под руководством очень хорошего тренера Брендана Роджерса выйдет на поле с такими же намерениями.

— Насколько для вас важна Лига Европы?

— Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что «Зенит» с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд. Но сейчас мы настроены только на «Селтик».

— В составе «Селтика» будут отсутствовать из-за травм несколько ключевых игроков. Это станет большим преимуществом для «Зенита»?

— Я бы не сказал, что они на самом деле потеряли много важных игроков. У них действительно было несколько травм за последнее время. Но на рисунке игры «Селтика» это не сказалось, могу вас заверить. Поэтому у нас будет, безусловно, сложный матч несмотря на травмы. Это не скажется на интенсивности игры.