Пюэль: Бойкот Мареза? Иногда футболисты совершают ошибки
Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал возвращение к тренировка полузащитника Рияда Мареза.
Ранее, как известно, алжирский игрок пребывал под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в «Манчестер Сити» в конце января. После сорвавшегося трансфера Марез в течении недели бойкотировал тренировочные занятия своей команды.
«С самого начала было сложно контролировать эту ситуацию, но мы придерживались единого мнения по поводу Мареза и все закончилось хорошо. Иногда игроки совершают ошибки, это была его первая ошибка, мы двигаемся дальше, это самое главное.
Он очень важный игрок для нас. Партнеры по команде и фанаты в восторге от его игры, очень хорошо, что мы продолжаем совместную работу. Теперь важно, чтобы Рияд сосредоточился на футболе, партнеры по команде хорошо восприняли его возвращение.
Надеюсь, в будущем все наши игроки будут находиться в хорошем расположении духа и мы продолжим развиваться вместе», – приводит слова главного тренера Lieceter Mercury.
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