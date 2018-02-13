Суперлига: Интрига усиливается (ВИДЕО)  

ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - БУДИВЕЛЬНЫК - 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (5 + 6 передач), Кольченко (12), Конев (2), Липовцев (15), Дэвис (26 + 7 подборов) - старт; Беллфилд (2 + 4 передачи + 4 перехвата), Конате (7 + 5 подборов), Кобец (9), Руслов, Ткаченко.

Фото: fbu.ua

«Будивельнык» (Киев): Дугат (8), Отверченко (8 + 5 подборов), Крутоус (16 + 6 подборов), Месяц (7 + 6 подборов), Анисимов (21 + 8 подборов) - старт; Зотов (7 + 5 подборов + 6 передач), Винтоняк (3 + 5 подборов), Сандул (2 + 5 подборов), Дзюба.

9 февраля. Черкассы. ДС «Строитель». 870 зрителей.

В канун противостояния хозяева площадки неожиданно лишились важного исполнителя: на тренировке сербский форвард Никола Джурич сделал неудачное движение и серьезно повредил связки. По словам врачей, на полноценное лечение требуется не менее двух месяцев. Однако восполнить эту потерю взялись местные болельщики, которые забили трибуны под завязку и уже на предматчевой разминке заставили своих кумиров поработать на кураже. Впрочем, последних подгоняло и другое немаловажное обстоятельство: День рождения праздновал их главный тренер Максим Михельсон. Понятно, какого главного подарка он ожидал от своих подопечных. Соответственно, что называется, те сразу же и понеслись с места в карьер.

Впрочем, как ни странно, гости приняли вызов и охотно подыграли оппонентам в сражении на повышенных скоростях. Причем, что еще более странно, на ведущих ролях в обеих командах оказались их основные бигмены - Шахид Дэвис и Михаил Анисимов, взявшие на себя обязанности главных бомбардиров. В то же время действительно признанные снайперы: Александр Кобец с Александром Кольченко - у черкасчан, и Генри Дугат с Русланом Отверченко - у киевлян, почти на протяжении всего поединка оставались в тени.

Игра на встречных курсах сопровождалась поочередными удачными отрезками, поэтому вполне закономерно докатилась до предельно интригующего эндшпиля. Особенно горячо стало после крайне спорного эпизода, в котором Александр Месяц (умышленно или неумышленно) вдруг зарядил в голову Дмитрия Липовцева. Арбитры тоже долго сомневались в принятии решения, однако в итоге, после обмена штрафными бросками, оно сработало в пользу «Мавп»: попадание Кобеца и «энд-ван» Дэвиса обеспечили хозяевам площадки «+5». Но «Будивельнык» нашел в себе силы отыграться: «энд-ван» в свой актив записал уже Виталий Зотов, а за 19 секунд до сирены Анисимов почему-то свободно открылся под чужим щитом - 77:77.

Казалось, киевлянам логичнее всего постараться выстоять в защите до конца, но маленький Игорь Бояркин, воспользовавшись отсутствием Дугата, уже заработавшего пятый фол, грамотно залез под того же Анисимова и заставил центрового «Будивельныка» составить компанию американскому плеймейкеру на лавочке. Правда, в кульминационный момент Бояркин первый штрафной не реализовал, однако во второй попытке был точен.

У гостей оставалось пять секунд на спасение, но без Дугата и Анисимова найти этого самого спасителя оказалось делом трудным. В итоге счастье решил испытать Павел Крутоус, да вот только его бросок из-за дуги сопровождался отчаянным противоборством опекунов и, естественно, цели не достиг.

Таким образом, в турнирной таблице «Черкаськи мавпы» подобрались к «Будивельныку» уже расстояние всего одной победы, предельно обострив интригу противостояния за вторую позицию.

ХИМИК - БИПА - 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)

«Химик» (Южный): Колтер (23 + 7 передач + 3 перехвата), Сидоров (10), Эриэнс (13), Павлов (15 + 5 подборов), Антипов (10 + 5 подборов) - старт; Мальчевский (8 + 5 подборов), Петров (13 + 9 подборов + 6 передач), Войналович (4), Марченко.

«БиПа» (Одесса): Артамонов (7 + 5 передач), : Артамонов (7 + 5 передач), Луценко (7 + 6 передач), Эфианайи (17), Кривцов (15), Тищенко (9) - старт; Прокопенко (3), Тихонов (3 + 5 подборов), Ноффле (15 + 4 передачи), Воевода, Балабан (2).

11 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 400 зрителей.

«Химик» постепенно возвращает привычное для себя игровое обличье, и впервые со старта сезона выбрался на локальное четвертое место. Правда, особой сложности это представляло, поскольку нынешняя «БиПа», несмотря на стабильное финансовое состояние, являет собою верх откровенного игрового авантюризма, а местами и пофигизма. Особенно в лице некоторых бигменов. Не случайно ведь их южненские оппоненты (Павлов, Антипов, Мальчевский и Петров) в совокупности набрали добрых 46 очков.

По всей видимости, к тому времени терпение руководства «БиПы» уже было на исходе, поэтому фактически сразу по окончании матча оно объявило об отчислении двух игроков передней линии - Михаила Волчанова и Дмитрия Тихонова. А чуть позже появилась информация о подписании контракта с латвийским центровым Лаурисом Блаусом. Правда, тот в двух своих последних командах - польськом «Слупске» и латвийской «Лиепае», что называется, звезд с неба не хватал. Однако кто знает, как у него пойдут дела в Одессе?..

ЗАПОРОЖЬЕ - НИКОЛАЕВ - 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

«Запорожье»: Ткачук (2 + 8 передач), Щепкин (15), Овдеенко (3), Никитин (10 + 6 подборов), В.Анисимов (13 + 7 подборов + 3 блок-шота) - старт; Кондраков (9), Буц (4 + 5 подборов), Ворник (7 + 6 подборов), Кожемякин (3 + 4 передачи), Теряник.

«Николаев»: Тонченко (0 + 8 передач), Мусиенко, Носков (7), Онуфриев (9), Кушниров (9 + 7 подборов) - старт; Шостуха (7), Аникиенко (2), Давидюк (9 + 5 подборов), Иванов (12), Хохоник (2), : Тонченко (0 + 8 передач), Мусиенко, Носков (7), Онуфриев (9), Кушниров (9 + 7 подборов) - старт; Шостуха (7), Аникиенко (2), Давидюк (9 + 5 подборов), Иванов (12), Хохоник (2), Попов (3).

10 февраля. Запорожье. СК ЗАС. 430 зрителей.

Смена на тренерском мостике «Николаева» Сергея Кирлана на Владимира Поляха на данный момент кажется ошибкой, поскольку в посленовогодний период команда ушла в пораженческое пике, которое ныне продолжилось фиаско даже от явного аутсайдера чемпионата.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в канун матча два игрока «Запорожья» - защитник Андрей Кожемякин и бигмен Богдан Ясиненко - попали в автомобильную аварию. Причем, если первый из них отделался мелкими царапинами и даже вышел на паркет, то второй получил серьезную травму и сегодня должен быть прооперирован.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ДНЕПР - ПОЛИТЕХНИК - 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)

«Днепр»: Вильховецкий (11 + 5 передач), Мишула (10 + 9 передач), Ревзин (13 + 4 передачи), Глебов (11 + 8 подборов + 5 передач), Тимофеенко (18 + 7 подборов) - старт; Шундель (11), Шевченко (15 + 11 подборов + 4 передачи), Мироненко (4 + 5 подборов), Закурдаев (11), Сизов (4),

«Политехник» (Харьков): Йованович (9), Козлов (3 + 6 передач), Барнс (23 + 4 передачи), Рочняк (0 + 4 подбора), Вуйович (8) - старт; Колотилов (2), Рудаков (6 + 7 подборов + 5 передач), Тарасенко (8 + 7 подборов), Савченко (3), Чугунов (2 + 4 подбора), Кузнецов.

11 февраля. Днепр. ДС «Шинник». 760 зрителей.

И В П ИО О

1. Днепр 22 20 2 1927-1546 42

2. Будивельнык 22 15 7 1743-1544 37

3. Черкаськи мавпы 22 14 8 1798-1766 36

4. Химик 21 11 10 1681-1596 32

5. Николаев 22 9 13 1666-1769 31

6. БиПа 21 8 13 1582-1764 29

7. Политехник 22 6 16 1651-1899 28

8. Запорожье 22 4 18 1593-1757 26