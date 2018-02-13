Суперлига: Интрига усиливается (ВИДЕО)  

В канун противостояния хозяева площадки неожиданно лишились важного исполнителя: на тренировке сербский форвард Никола Джурич сделал неудачное движение и серьезно повредил связки. По словам врачей, на полноценное лечение требуется не менее двух месяцев. Однако восполнить эту потерю взялись местные болельщики, которые забили трибуны под завязку и уже на предматчевой разминке заставили своих кумиров поработать на кураже. Впрочем, последних подгоняло и другое немаловажное обстоятельство: День рождения праздновал их главный тренер Максим Михельсон. Понятно, какого главного подарка он ожидал от своих подопечных. Соответственно, что называется, те сразу же и понеслись с места в карьер.
Впрочем, как ни странно, гости приняли вызов и охотно подыграли оппонентам в сражении на повышенных скоростях. Причем, что еще более странно, на ведущих ролях в обеих командах оказались их основные бигмены - Шахид Дэвис и Михаил Анисимов, взявшие на себя обязанности главных бомбардиров. В то же время действительно признанные снайперы: Александр Кобец с Александром Кольченко - у черкасчан, и Генри Дугат с Русланом Отверченко - у киевлян, почти на протяжении всего поединка оставались в тени.
Игра на встречных курсах сопровождалась поочередными удачными отрезками, поэтому вполне закономерно докатилась до предельно интригующего эндшпиля. Особенно горячо стало после крайне спорного эпизода, в котором Александр Месяц (умышленно или неумышленно) вдруг зарядил в голову Дмитрия Липовцева. Арбитры тоже долго сомневались в принятии решения, однако в итоге, после обмена штрафными бросками, оно сработало в пользу «Мавп»: попадание Кобеца и «энд-ван» Дэвиса обеспечили хозяевам площадки «+5». Но «Будивельнык» нашел в себе силы отыграться: «энд-ван» в свой актив записал уже Виталий Зотов, а за 19 секунд до сирены Анисимов почему-то свободно открылся под чужим щитом - 77:77.
Казалось, киевлянам логичнее всего постараться выстоять в защите до конца, но маленький Игорь Бояркин, воспользовавшись отсутствием Дугата, уже заработавшего пятый фол, грамотно залез под того же Анисимова и заставил центрового «Будивельныка» составить компанию американскому плеймейкеру на лавочке. Правда, в кульминационный момент Бояркин первый штрафной не реализовал, однако во второй попытке был точен.
У гостей оставалось пять секунд на спасение, но без Дугата и Анисимова найти этого самого спасителя оказалось делом трудным. В итоге счастье решил испытать Павел Крутоус, да вот только его бросок из-за дуги сопровождался отчаянным противоборством опекунов и, естественно, цели не достиг.
Таким образом, в турнирной таблице «Черкаськи мавпы» подобрались к «Будивельныку» уже расстояние всего одной победы, предельно обострив интригу противостояния за вторую позицию.
«Химик» постепенно возвращает привычное для себя игровое обличье, и впервые со старта сезона выбрался на локальное четвертое место. Правда, особой сложности это представляло, поскольку нынешняя «БиПа», несмотря на стабильное финансовое состояние, являет собою верх откровенного игрового авантюризма, а местами и пофигизма. Особенно в лице некоторых бигменов. Не случайно ведь их южненские оппоненты (Павлов, Антипов, Мальчевский и Петров) в совокупности набрали добрых 46 очков.
По всей видимости, к тому времени терпение руководства «БиПы» уже было на исходе, поэтому фактически сразу по окончании матча оно объявило об отчислении двух игроков передней линии - Михаила Волчанова и Дмитрия Тихонова. А чуть позже появилась информация о подписании контракта с латвийским центровым Лаурисом Блаусом. Правда, тот в двух своих последних командах - польськом «Слупске» и латвийской «Лиепае», что называется, звезд с неба не хватал. Однако кто знает, как у него пойдут дела в Одессе?..
ЗАПОРОЖЬЕ - НИКОЛАЕВ - 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)
Смена на тренерском мостике «Николаева» Сергея Кирлана на Владимира Поляха на данный момент кажется ошибкой, поскольку в посленовогодний период команда ушла в пораженческое пике, которое ныне продолжилось фиаско даже от явного аутсайдера чемпионата.
Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в канун матча два игрока «Запорожья» - защитник Андрей Кожемякин и бигмен Богдан Ясиненко - попали в автомобильную аварию. Причем, если первый из них отделался мелкими царапинами и даже вышел на паркет, то второй получил серьезную травму и сегодня должен быть прооперирован.
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