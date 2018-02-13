Убытки МОК за прошлый год - сто миллионов, помощь ОК США - 92

Международный олимпийский комитет сообщил об общей сумме убытков в размере 99 миллионов долларов США за 2017 финансовый год. Выручка организации составила 523,4 миллиона, из которых 493,2 приходится на партнерские программы спонсоров МОК, а привлеченные средства выросли примерно на 20% за год.

В штаб-квартире МОК не беспокоится о неожиданно большом отрицательном финансовом результате, так как 2017 год не олимпийский, и нет доходов за продажу телевизионных прав.

Интересно отметить, что в финансовых отчетах говорится, что Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету США в 2017 году финансовую помощь в размере 91,6 миллиона, а все остальные олимпийские комитеты в мире получили в общей сложности 77,9 миллиона долларов.

На данный момент всего насчитывается 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК.


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