Янузай уверен, что не смог закрепиться в МЮ из-за ван Гала. Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай рассказал о причинах, по которым не смог заиграть в английской команде. Напомним, что сейчас футболист выступает за «Реал Сосьедад».

«У меня не было ни малейших шансов. Я даже не конкурировал за место в составе, - приводит слова Янузая The Mirror. - Ван Гал никак не способствовал тому, чтобы моя игра становилась лучше. Я ведь был всего лишь молодым футболистом.

Когда в команде играет молодёжь, тренер обязан придать ей уверенности в своих силах. Позволять футболистам играть и расти. Этого не произошло в период ван Гала, сезон для меня получился крайне сложным. А вот Дэвид Мойес с первого же дня верил в меня. Он понимал, что у меня ещё нет опыта. Когда же пришёл ван Гал, всё изменилось, я перестал прогрессировать. Любому игроку важно иметь наставника, который ему доверяет, тогда он будет выходить на поле и отдавать всё.