Чемпионат Украины: Одна пара плей-офф уже известна (ВИДЕО)  

Перед отъездом наших хоккеистов в сборные - первую и юниорскую, команды провели сдвоенные матчи.

В основном, побеждали одни и те же, но в Кременчуге соперники, ведущие борьбу за второе место, обменялись победами. Можно сказать, что кременчужане упустили шанс настичь «барсов».

Фото: hckremenchuk.com.ua

Параллельно образовалась первая четвертьфинальная пара. Путевку в полуфинал разыграют харьковчане и новояровцы, забронировавшие за собой четвертое и пятое места. Четвертьфинальная серия будет состоять из двух поединков.

Первый матч пройдет на площадке «Динамо», второй матч - на площадке «Галицких Львов». Победителем серии станет команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб по результатам двух матчей.

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Алексанян-Петрович), 13:58. 1:1 Тимченко (Панов, Даниленко), 15:45. 2:1 Васильев (Гуменюк, Ромащенко), 24:18. 2:2 Чернышенко (Роганов), 29:02. 2:3 Красильников (Чернышенко, Роганов), 45:15. 3:2 Даниленко (бол., Ядловский), 54:05 - 4:3. Логач (бол., Даниленко, Тимченко), 58:06 - 3:3.

10 февраля. Кременчуг. ДС «Айсберг».

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 3:4 (0:0, 0:1, 3:3)

Голы: Бойков (Чернышенко, Карпенко), 32:23 - 0:1. Бойков (Карпенко), 44:10 - 0:2. Тимченко (Даниленко, Бондаренко, 44:59) - 1:3 Бойков (бол. Карпенко, Козачук), 47:55 - 2:3. Тимченко (Ромащенко, Даниленко), 49:29 - 3:3. Шиманский Бондаренко (Тимченко, Разумов), 56:24 - 3:4. (Козачук, Красильников, 57:38).

11 февраля. Кременчуг. ДС «Айсберг».

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- В принципе, доволен результатом. Молодцы ребята, сражались до конца. Выделю Антона Бойкова, который после забил три гола. Единственное не понравилось, что некоторые игроки не до конца бились, и пришлось их сажать на лавочку. Есть над чем работать. То, что при ничейном счете проявили характер - доволен, молодцы.

Из-за дисквалификации пропускал матч нападающий Сергей Алексанян-Петрович. Сражались сегодня и за Сережу. Он у нас игрок основного состава и его, конечно, не хватало. Но это будет для него и всем нам уроком

Александр БОБКИН, тренер «Белого Барса»:

- Доволен самоотдачей, но не всех игроков. Будем разбираться, что к чему. Благодарны ребятам, что «вытащили» с 0:2. В концовке допустили грубейшую ошибку - пропустили. Сил и эмоций, чтобы еще раз сравнять счет, уже просто не хватило, но характер проявили, показали - это очень отрадно.

- Будет неделя перерыва в УХЛ, это не расслабит команду?

- Перерыв довольно-таки сомнительный, потому что мы отправим 10 человек в сборную, 10 будут в команде, травмированные должны подойти. Будем как-то выходить из этой ситуации. Будем работать с теми, кто останется в клубе, чтобы готовиться к финишу чемпионата. А те ребята, которые отправятся в сборную, надеюсь, тоже получат положительные эмоции. Как правило, вызов в сборную - это позитив. Соединимся все вместе уже 20 февраля и будем работать

ДОНБАСС - ВОЛКИ - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Александров (Свищев), 7:44 - 1:0. Захаров (Костиков, Савченко), 15:44 - 2:0. Захаров (Влад), 30:11 - 3:0. Овчинников (бол., Забулонов), 32:21 - 3:1. Костиков (бол., Савченко, Коренчук), 46:01 - 4:1. Мазур (Григорьев, Свищев), 53:12 - 5:1. Луговой (Кузьмик, Александров), 54:58 - 6:1 . Лучников, 59:57 (Микульчик, Шапиро) - 6:2.

10 февраля. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир».

ДОНБАСС - ВОЛКИ - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

Голы: Шахов (бол., Забулонов, Черемнов), 8:40 - 0:1. Костиков (бол., Влад, Савченко), 22:00 - 1:1. Шахов (Лучников, Микульчик), 29:54 - 1:2. Григорьев (мен.), 31:18 - 2:2. Лялька (мен., Коренчук), 38:20 - 3:2. Костиков (Влад), 42:04 - 4:2. Черемнов (Шапиро, Овчинников), 45:30 - 4:3. Коренчук (Кузьмик), 48:40 - 5:3.

11 февраля. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир».

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ДИНАМО - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Арабов (мен., Муртыщев) - 12:05 (1:0). Панченко (бол., Арабов, Абаджян), - 36:19 - 2:0. Сысак (Сирченко, Арабов), - 41:08 - 3:0. Арабов (Алексейчук, Муртыщев) - 43:35 - 4:0. Олейник (Поддубный, Чердак) - 59:22 - 4:1. Сиротенко (Максименко, Худяков) - 59:46 - 4:2.

10 февраля. Новояворовск. Ледовая арена.

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ДИНАМО - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Халин (бол., Олейник, Лисин), 04:55 - 0:1. Абаджян (мен., Попережай), 32:51 - 1:1. 2:1 Кизло (бол., Середа -. 2:2). Скребела (Максименко, Чердак), 59:42 - 39:43.

Победный буллит: Муртищев.

11 февраля. Новояворовск. Ледовая арена.

И В ВО ПО П Ш О

1. Донбасс 37 37 0 0 0 254-59 111

2. Белый Барс 37 24 0 3 10 180-100 75

3. Кременчуг 35 20 2 1 12 146-114 65

4. Динамо 36 14 1 1 20 143-151 45

5. Галицкие Львы 36 7 2 0 27 81-184 25

6. Волки 37 2 0 0 35 84-280 6

Матч 12-го тура, 20 февраля : Кременчуг - : Кременчуг - Динамо

38-й тур, 21 февраля : Кременчуг - 22 февраля : Белый Барс - Донбасс, Волки - Галицкие львы. : Кременчуг - Динамо : Белый Барс - Донбасс, Волки - Галицкие львы.

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