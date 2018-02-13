Будковский: Тренер Кортрейка меня хвалил, а потом не ставил в состав

Нападающий Филипп Будковский, взятый в аренду махачкалинским «Анжи», рассказал о деталях перехода.

«Поступило предложение, которое я сразу принял. Хотя последние три месяца я не играл, во мне был заинтересован Вадим Скрипченко. Он знал, что мне нужна команда, «Анжи» захотел меня вернуть, и я с удовольствием присоединился к махачкалинцам. Главная задача — сохранить клуб в РФПЛ, и нам по силам выполнить её. Не могу пока сказать, могу ли в будущем перейти в «Анжи» на постоянной основе, ведь права на меня принадлежат «Шахтёру».

Я потерял место в основе «Кортрейка», когда пришёл новый тренер со своим видением игры. Честно говоря, я не понимаю, почему не сыграл при нём ни минуты. Сначала он хвалил: мол, я хорошо тренируюсь, а потом не ставил в состав. Говорил: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне». При этом ничего не объяснял. Я тренировался в полную силу, и даже партнёры по команде у меня спрашивали, почему не выхожу на поле. Но для меня это загадка», — рассказал Будковский.