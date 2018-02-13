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Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе 17-летняя Ким стала самой молодой спортсменкой, когда-либо завоевавшей олимпийскую медаль по сноубордингу Фото: телеграф Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп. В третьей заключительной и определяющей на медальный зачет попытке участница сборной команды США показала результат 98,25 балла. Серебряным призером стала китаянка Лю Цзяюй (89,75), "бронза" досталась еще одной американке Ариэль Голд (85,75).

LB.ua

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