Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе

17-летняя Ким стала самой молодой спортсменкой, когда-либо завоевавшей олимпийскую медаль по сноубордингу

Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе
Фото: телеграф

Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп. В третьей заключительной и определяющей на медальный зачет попытке участница сборной команды США показала результат 98,25 балла.

Серебряным призером стала китаянка Лю Цзяюй (89,75), "бронза" досталась еще одной американке Ариэль Голд (85,75).


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