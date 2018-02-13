Новостей.COM ⇒
2018-02-13
Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе
17-летняя Ким стала самой молодой спортсменкой, когда-либо завоевавшей олимпийскую медаль по сноубордингу
Фото: телеграф
Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп. В третьей заключительной и определяющей на медальный зачет попытке участница сборной команды США показала результат 98,25 балла.
Серебряным призером стала китаянка Лю Цзяюй (89,75), "бронза" досталась еще одной американке Ариэль Голд (85,75).
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Суперлига: В ритме будапештского балета
13.02.2018 19:37
13.02.2018 19:37
←+Ctrl+→