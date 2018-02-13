Суперлига: В ритме будапештского балета

Даже без двоих игроков основы, «Карпаты» имели шанс взять первые в сезоне очки у лидера, но «Галычанка» выстояла.

КАРПАТЫ - ГАЛЫЧАНКА-ЛНУ - 18:24 (12:13)

Пятница. Ужгород. Спорткомплекс "Юность". "Карпаты" - "Галычанка-ЛНУ" - 18:24. В атаке Татьяна КИЛЬЧ. Фото: hc-karpaty.org

«Карпаты» (Ужгород): Воронько; Гичка (1), Мелекесцева (1), Лезинская (4), Безрукова (4), Кильч (4), Готра (3), Шипляк (1), Купчак, Трифонова.

«Галычанка-ЛНУ» (Львов): Гладун, Салтанюк; Баранович (2), Воловнык (2), Давидянц (2), Сабова (4), Савчин (3), Коновалова (6), Гайкова (3), Маркевич (2), Череп, Поляк.

Семиметровые: 5 (4) - 0.

Штрафное время: 8 - 8.

Судьи: Шнит (Луцк), Грищенко (Нововолынск).

9 февраля. Ужгород. СК «Юность». 700 зрителей.

КАРПАТЫ - ГАЛЫЧАНКА-ЛНУ - 17:19 (8:7)

«Карпаты»: Воронько; Гичка (1), Мелекесцева, Лезинская (2), Безрукова (5), Кильч (1), Готра (6), Шипляк (2), Купчак.

«Галычанка-ЛНУ»: Гладун, Салтанюк; Воловнык (2), Баранович (2), Сабова (1), Савчин (3), Давидянц (3), Коновалова (4), Маркевич (1), Гайкова (3), Стрюкова, Череп, Поляк.

Семиметровые: 4 (4) - 4 (3).

Штрафное время: 2 - 2.

Судьи: Шнит (Луцк), Грищенко (Нововолынск).

10 февраля. Ужгород. СК «Юность». 360 зрителей.

Два обстоятельства максимально усложняли задачу закарпаткам - травмы Ирины Компаниец и Александры Фурманец, плюс... гастроли венгерского театра. О сюрпризах «Karpat-Haza Opera Tura» чуть ниже, а про кадровые проблемы - прямо сейчас. Наставник хозяек Борис Петровский в сложившихся обстоятельствах сформировал правый борт своего корабля из Виктории Гички и всегда готовой к черновой работе Анастасии Мелекесцевой. Впрочем, ротация коснулась всего заднего эшелона атаки.

Смело нападала юниорка София Безрукова, не отставала в линии Анна Лезинская. Так соперницы вышли на рубеж - 9:4. И лишь затем львовянки подтянулись. Благо отметилась двумя голами поднятая со скамейки Илона Гайкова. Новый тревожный сигнал для действующего чемпиона прозвучал за пять минут до перерыва - 12:8 от Яны Готры в роли пенальтистки. Но вот больше «шайб» в первом периоде почти заполненные трибуны от своих любимиц не дозвались.

На 27-й минуте, когда фора сократилась до двух пунктов, желтую карточку Петровский схлопотал на исходе владения у его подопечных. По словам очевидцев, Николай Шнит и Павел Грищенко посчитали, мол, Лезинская сверх меры долго вводила мяч с 9-метрового. Тренер поинтересовался - за что? Возможно, по-мадьярски, возможно по-словацки. И, хотя в виде компенсации, арбитры выписали две минуты линейной галычанок Наталии Сабовой, но те сквитали голом Анастасии Баранович (заметьте - в меньшинстве) и забили «в раздевалку» усилиями Гайковой.

До середины второго тайма борьба шла как на качелях. Стоило Готре не реализовать «семирик», как в следующий раз эту миссию поручили Наталии Шипляк. Юное дарование сработало не по годам четко, приведя к «минус 1». А дальше настала очередь Марины Коноваловой. Левая крайняя клуба-лидера выдала, простите за каламбур, такой вал, что без намеков штабу сборной, задамся одним вопросом. Если не подобных бойцов привлекать в сине-желтую дружину из внутреннего первенства, то каких еще? Два итоговых укола от гостей нанесла Сабова, и они победили, возможно, не так убедительно, как следует из счета.

Назавтра, дебютный мини-запас ужгородок словно замер на цифрах 2:1. Мне вспомнился Доменико Эбнер - голкипер мужской сборной Италии на отборочном турнире ЧМ-2019, которого наши парни сделали героем поединка в Больцано. В данном случае, Елизавета Воронько реальными сэйвами сбила прицел соперницам, а ближе к антракту подвигла их на рывок 4:0. Впрочем, чуть раньше (при 4:4) свой единственный в повторной встрече мяч забросила эдакий джокер «Галычанки» Марьяна Маркевич. Но какой! После стыка, львовская «семерочка», прихрамывая, да еще с двумя защитницами на плечах, вонзила мяч в паутину ворот «Карпат». И, на мой взгляд, показала, что без нестандартных ходов ну никак не одолеть отчаянный закарпатский отряд.

Интрига держалась и после перерыва, хотя снова 5-минутная «засуха» предшествовала голу Безруковой - 9:7. Записал себе в блокнот - как бы ни завершился матч, респект некомплектной бригаде Петровского. На 39-й минуте «парашютик» от Гички (11:9) вынуждает Татьяну Штефан взять тайм-аут. А при 12:11 в пользу хозяек неудачное приземление после отбитого броска переводит основного стража львовской брамы Марию Гладун в число зрителей. Но и с Викторией Салтанюк на последнем рубеже, галычанки оставляют эндшпиль за собой. Важнейший гол соорудила Наталия Воловнык (при шатких 17:16), а после «пеналя» Готры, черту все же подвела еще одна львовская Наташа - Савчин.

Татьяна ШТЕФАН, главный тренер «Галычанки-ЛНУ»:

- В первом матче не выдерживала критики наша реализация верных моментов. Отсюда возникает мандраж. Зачем создавать такие проблемы, чтобы их героически преодолевать? Да и во второй игре четыре выхода один на один за полтайма не использовали. Сказала девчатам в перерыве - с такими промахами нас обязательно накажут. К счастью, удалось достучаться.

Борис ПЕТРОВСКИЙ, главный тренер «Карпат»:

Прим. Е.К.). Возможно, издержки подготовки и сказались, но пословицу «Искусство требует жертв» никто не отменял. - У соперника на лавке, кроме основы, девять человек, у нас четыре. Претензий к игрокам, по сути, нет - они бились на морально-волевых. Для меня именно это ценнее всего! В целом же, мы моложе ведущих игроков «Галычанки». Ну а еще объективный момент - выпали 4-5 дней полноценных занятий, поскольку и центральный игровой зал «Юности», и два вспомогательных были предоставлены Будапештской опере, которая привезла два спектакля с полным составом исполнителей, оркестром, декорациями и т. д. (мастера из соседней страны показали оперу Ференца Эркеля «Ласло Хуньяди» и балетную версию «Веселой вдовы» Ференца Легара. -). Возможно, издержки подготовки и сказались, но пословицу «Искусство требует жертв» никто не отменял.

***

В двух других парах никаких неожиданностей не произошло, хотя столичные спартаковки дали честный бой херсонским гандболисткам. В рядах «Днепрянки» запевалой выступила линейная Полина Трубицына (ссылаюсь на их наставника Михаила Милославского), да и суммарные 13 мячей школьницы Анны Дябло четко легли в канву. Киевлянкам же снова не хватило скамейки. Скажем, в первом матче 21 из 25 голов равными долями выдали Екатерина Воскобойник, Алена Шупик и Виктория Харламова. Но они же не железные...

Если же брать снайперов на николаевской площадке, то эдакая запорожская диаспора «корабелов» в лице Дианы Червяковой и Наталии Сытенькой пошла на рекорд в повторной встрече (19 метких залпов). Чем приятно удивила даже их рулевую Наталию Пархоменко. Тернопольчанкам сложно было держать такой ритм, а вот учиться новичкам - вполне. Андрей Верцимага проверил стойкость перед артиллерией «Реала» самого юного вратаря Суперлиги - Софии Гуменюк. Да и привычная жажда гола нашла подтверждение у более опытной Юлии Бойчук.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

«Университет-Днепрянка» (Херсон) - Спартак (Киев) - 31:25 (17:13). Дн: Трубицына (5), Ищенко (5), Поцелуева (5), Дябло (5), Калыгина (4). С: Шупик (7), Харламова (7), Воскобойник (7). 33:24 (16:10). Дн: Дябло (8), Трубицына (6), Ищенко (6), Поцелуева (5), К.Гречка (4). С: Воскобойник (10), Харламова (6).

Реал-ОШВСМ-НУК (Николаев) - Экономуниверситет (Тернополь) - 33:17 (20:4). Р: А.Сторожук (8), Бабий (4), Бесова (4), Сытенькая (4). Э: Бойчук (5), Сас (4). 36:22 (18:8). Р: Червякова (10), Сытенькая (9), А.Сторожук (4). Э: Бойчук (10), Шиптицкая (4).

И В Н П М О

1.Галычанка-ЛНУ 16 16 0 0 459-306 32

2.Карпаты 16 10 1 5 421-364 21

3.Реал-ОШВСМ 16 8 1 7 419-387 17

4.Ун.-Днепрянка 16 8 0 8 373-372 16

5.Спартак 16 5 0 11 420-443 10

6.Экономуниверс. 16 0 0 16 300-520 0