Суперлига: В ритме будапештского балета

Два обстоятельства максимально усложняли задачу закарпаткам - травмы Ирины Компаниец и Александры Фурманец, плюс... гастроли венгерского театра. О сюрпризах «Karpat-Haza Opera Tura» чуть ниже, а про кадровые проблемы - прямо сейчас. Наставник хозяек Борис Петровский в сложившихся обстоятельствах сформировал правый борт своего корабля из Виктории Гички и всегда готовой к черновой работе Анастасии Мелекесцевой. Впрочем, ротация коснулась всего заднего эшелона атаки.
Смело нападала юниорка София Безрукова, не отставала в линии Анна Лезинская. Так соперницы вышли на рубеж - 9:4. И лишь затем львовянки подтянулись. Благо отметилась двумя голами поднятая со скамейки Илона Гайкова. Новый тревожный сигнал для действующего чемпиона прозвучал за пять минут до перерыва - 12:8 от Яны Готры в роли пенальтистки. Но вот больше «шайб» в первом периоде почти заполненные трибуны от своих любимиц не дозвались.
На 27-й минуте, когда фора сократилась до двух пунктов, желтую карточку Петровский схлопотал на исходе владения у его подопечных. По словам очевидцев, Николай Шнит и Павел Грищенко посчитали, мол, Лезинская сверх меры долго вводила мяч с 9-метрового. Тренер поинтересовался - за что? Возможно, по-мадьярски, возможно по-словацки. И, хотя в виде компенсации, арбитры выписали две минуты линейной галычанок Наталии Сабовой, но те сквитали голом Анастасии Баранович (заметьте - в меньшинстве) и забили «в раздевалку» усилиями Гайковой.
До середины второго тайма борьба шла как на качелях. Стоило Готре не реализовать «семирик», как в следующий раз эту миссию поручили Наталии Шипляк. Юное дарование сработало не по годам четко, приведя к «минус 1». А дальше настала очередь Марины Коноваловой. Левая крайняя клуба-лидера выдала, простите за каламбур, такой вал, что без намеков штабу сборной, задамся одним вопросом. Если не подобных бойцов привлекать в сине-желтую дружину из внутреннего первенства, то каких еще? Два итоговых укола от гостей нанесла Сабова, и они победили, возможно, не так убедительно, как следует из счета.
Назавтра, дебютный мини-запас ужгородок словно замер на цифрах 2:1. Мне вспомнился Доменико Эбнер - голкипер мужской сборной Италии на отборочном турнире ЧМ-2019, которого наши парни сделали героем поединка в Больцано. В данном случае, Елизавета Воронько реальными сэйвами сбила прицел соперницам, а ближе к антракту подвигла их на рывок 4:0. Впрочем, чуть раньше (при 4:4) свой единственный в повторной встрече мяч забросила эдакий джокер «Галычанки» Марьяна Маркевич. Но какой! После стыка, львовская «семерочка», прихрамывая, да еще с двумя защитницами на плечах, вонзила мяч в паутину ворот «Карпат». И, на мой взгляд, показала, что без нестандартных ходов ну никак не одолеть отчаянный закарпатский отряд.
Интрига держалась и после перерыва, хотя снова 5-минутная «засуха» предшествовала голу Безруковой - 9:7. Записал себе в блокнот - как бы ни завершился матч, респект некомплектной бригаде Петровского. На 39-й минуте «парашютик» от Гички (11:9) вынуждает Татьяну Штефан взять тайм-аут. А при 12:11 в пользу хозяек неудачное приземление после отбитого броска переводит основного стража львовской брамы Марию Гладун в число зрителей. Но и с Викторией Салтанюк на последнем рубеже, галычанки оставляют эндшпиль за собой. Важнейший гол соорудила Наталия Воловнык (при шатких 17:16), а после «пеналя» Готры, черту все же подвела еще одна львовская Наташа - Савчин.
Татьяна ШТЕФАН, главный тренер «Галычанки-ЛНУ»:
- В первом матче не выдерживала критики наша реализация верных моментов. Отсюда возникает мандраж. Зачем создавать такие проблемы, чтобы их героически преодолевать? Да и во второй игре четыре выхода один на один за полтайма не использовали. Сказала девчатам в перерыве - с такими промахами нас обязательно накажут. К счастью, удалось достучаться.
Борис ПЕТРОВСКИЙ, главный тренер «Карпат»:
- У соперника на лавке, кроме основы, девять человек, у нас четыре. Претензий к игрокам, по сути, нет - они бились на морально-волевых. Для меня именно это ценнее всего! В целом же, мы моложе ведущих игроков «Галычанки». Ну а еще объективный момент - выпали 4-5 дней полноценных занятий, поскольку и центральный игровой зал «Юности», и два вспомогательных были предоставлены Будапештской опере, которая привезла два спектакля с полным составом исполнителей, оркестром, декорациями и т. д. (мастера из соседней страны показали оперу Ференца Эркеля «Ласло Хуньяди» и балетную версию «Веселой вдовы» Ференца Легара. - Прим. Е.К.). Возможно, издержки подготовки и сказались, но пословицу «Искусство требует жертв» никто не отменял.
***
В двух других парах никаких неожиданностей не произошло, хотя столичные спартаковки дали честный бой херсонским гандболисткам. В рядах «Днепрянки» запевалой выступила линейная Полина Трубицына (ссылаюсь на их наставника Михаила Милославского), да и суммарные 13 мячей школьницы Анны Дябло четко легли в канву. Киевлянкам же снова не хватило скамейки. Скажем, в первом матче 21 из 25 голов равными долями выдали Екатерина Воскобойник, Алена Шупик и Виктория Харламова. Но они же не железные...
Если же брать снайперов на николаевской площадке, то эдакая запорожская диаспора «корабелов» в лице Дианы Червяковой и Наталии Сытенькой пошла на рекорд в повторной встрече (19 метких залпов). Чем приятно удивила даже их рулевую Наталию Пархоменко. Тернопольчанкам сложно было держать такой ритм, а вот учиться новичкам - вполне. Андрей Верцимага проверил стойкость перед артиллерией «Реала» самого юного вратаря Суперлиги - Софии Гуменюк. Да и привычная жажда гола нашла подтверждение у более опытной Юлии Бойчук.
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