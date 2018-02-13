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НБА: результаты матчей 13 февраля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге. "Голден Стэйт" - "Финикс" - 129:83 (25:24, 37:21, 37:26, 30:12)

ГС: Карри - 22, Касспи - 19+10 подборов, Дюрант - 17

ФС: Пэйтон - 29, Уоррен - 14, Лень - 8+7 подборов "Детройт" - "Нью-Орлеан" - 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23)

ДП: Гриффин - 22, Буллок - 14

НО: Дэвис - 38+10 подборов, Холидэй - 21+12 передач, Миротич - 21+12 подборов "Филадельфия" - "Нью-Йорк" - 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

ФС: Шарич - 24, Редик - 18

НН: Бизли - 22, Кантер - 17+13 подборов "Бруклин" - "Клипперс" - 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

БН: Расселл, Харрис Дж. - по 16, Краббе - 15

ЛК: Уилльямс - 20, Риверс - 17, Джордан - 16+17 подборов "Чикаго" - "Орландо" - 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

ЧБ: Маркканен - 21, Портис - 19

ОМ: Хезоня - 24, Фурнье - 22 "Юта" - "Сан-Антонио" - 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)

ЮД: Митчелл - 25, Инглз - 20

СС: Андерсон - 16, Газоль П. - 15+15 подборов

Terrikon

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