Француз Фуркад выиграл биатлонную гонку преследования

Для украинских биатлонистов пасьют закончился катастрофически

29-летний лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выиграл свое первое «золото» Пхёнчхана.

Уйдя на дистанцию восьмым с отставанием в 22 сек. от лидера Арнда Пайффера, француз лишь к третьему огневому рубежу вошел в лидирующую группу. Однако, в дальнейшем своей точной стрельбой из «стойки» Мартен снял все сомнения насчет победителя гонки.

В итоге, с одним промахом Фуркад преодолел 12,5-километровую дистанцию через 32:51,7 мин.

Сенсационно закончилась борьба за «серебро», в которой сильнейшим оказался швед Себастьян Самуэльссон, в финишном коридоре сумевший опередить немца, чемпиона мира 2017 года в спринте Бенедикта Долля.

Стоит отметить, что 20-летний швед ушел на дистанцию лишь 13-м.

Победитель спринтерской гонки Арнд Пайффер совершил своеобразную рокировку с Фуркадом, заняв 8-е место в пасьюте.

Для украинских биатлонистов гонка преследования закончилась, увы, прогнозируемо. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Сергей Семенов на троих совершили 15 промахов.

В итоге, Пидручный был на финише 34-м с отставанием 4:01,5 мин., Прима – 38-м (+4:24,6), а Семенов – 49-м (+5:32,0).