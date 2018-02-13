Голландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанции

На этот раз чисто голландского пьедестала не получилось

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2006, 2010 и 2014 годов, 5-кратная чемпионка мира в классическом многоборье, 10-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях голландская конькобежка Ирен Вюст с результатом 1:54.35 выиграла в Пхёнчхане забег на 1 500 метров.

Третье и четвертое места заняли также представительницы Нидерландов: Маррит Линстра (+0,91) и Лотте ван Бик (+0.92).

А разбавила голландский пьедестал японка Михо Такаги, отставшая от победительницы на 0,20 сек.