Голландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанции
На этот раз чисто голландского пьедестала не получилось
Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2006, 2010 и 2014 годов, 5-кратная чемпионка мира в классическом многоборье, 10-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях голландская конькобежка Ирен Вюст с результатом 1:54.35 выиграла в Пхёнчхане забег на 1 500 метров.
Третье и четвертое места заняли также представительницы Нидерландов: Маррит Линстра (+0,91) и Лотте ван Бик (+0.92).
А разбавила голландский пьедестал японка Михо Такаги, отставшая от победительницы на 0,20 сек.
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