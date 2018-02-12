Почеттино: Хотим дорасти до уровня Ювентуса. Футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" заверил представителей прессы, что не собирается изменять атакующему стилю игры.

"Нельзя менять свои принципы, - цитирует Почеттино uefa.com. - Мы должны играть агрессивно и смело, уважать соперника. Когда прошла жеребьевка группового этапа, все отдавали первое место "Реалу", второе - "Боруссии". Вместо этого группу выиграли мы, и вот мы здесь. Мы должны показать желание пройти дальше, играть в красивый футбол, забивать голы, хотя все это здесь будет трудно сделать. Надо будет биться и оставаться верными своему стилю. В последнее время мы провели несколько фантастических матчей и, конечно, можем сыграть на этом же уровне против "Ювентуса".

"Ювентус" - великий клуб. За последние три года он дважды играл в финале Лиги чемпионов. Нашу историю не сравнить с историей "Юве", но у нас есть план, и мы хотим дорасти до его уровня. Завтра увидим, можем ли мы с ним тягаться.

"Ювентус" - топ-клуб с превосходным составом. Не думаю, что кадровые потери доставят им проблемы. У них хватает хороших игроков на замене".