Савицкий: При ничейном счете проявили характер

Наставник «Кременчука» Александр Савицкий прокомментировал волевую победу своих подопечных над «Белым Барсом» (4:3).

– В принципе, доволен результатом. Молодцы ребята, сражались до конца. Выделю Антона Бойкова, который забил три гола. Единственное не понравилось, что некоторые игроки не до конца бились, и пришлось их сажать на лавочку. Есть над чем работать. То, что при ничейном счете проявили характер – доволен, молодцы.

Из-за дисквалификации пропускал матч нападающий Сергей Алексанян-Петрович. Сражались сегодня и за Сережу. Он у нас игрок основного состава и его, конечно, не хватало, но это будет для него и всем нам уроком.

Напомним, что 11 февраля «Кременчук» взял реванш в Белой Церкви у «Белого Барса», ведь днем ранее хозяева выиграли с точно таким же счетом.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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