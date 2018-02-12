Милан подпишет с Калиничем постоянный контракт

"Милан" подпишет нападающего Николу Калинича на постоянной основе. Такая возможность у россонери появилась после того, как хорват вышел на поле в поединке с "Кротоне". В этот момент был активирован пункт арендного соглашения с "Фиорентиной", по которому "Милан" обязан купить игрока.

Напомним, что "Милан" арендовал Калинича летом, с обязательством купить его за 20 миллионов евро после его первого появления в 2018 году.

6 января Калини вышел на поле в матче с "Кротоне" (1:1). Таким образом "Милан" заплатит "Фиорентине" полагающиеся деньги тремя частями. Тем не менее, будущее Калинича на "Сан-Сиро" пока туманно. Форвард не забивал с 3 декабря и в настоящий момент восстанавливается после травмы бедра.


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