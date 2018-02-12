Симеоне: Стали играть лучше с жесткими соперниками

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеон требует от команды улучшения игры, несмотря на то, что мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 7 очков и опережая "Валенсию" на 5 баллов.

"Матрасники" выиграли девять из 11-ти последних матчей в Ла Лиге, добыв последнюю победу в Малаге в субботу.

"Истина заключается в том, что мы должны продолжать улучшаться, - цитирует Симеоне испанская пресса. - Мы выигрываем и находимся в хорошем положении. Именно на этой позиции искать варианты для улучшения легче.

Мы добились значительных успехов в плане игры с жесткими соперниками, а матч в субботу был важен именно в этом плане. Мы должны забивать больше. Это то, над чем мы должны работать".