Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп очень близок к возвращению на футбольное поле после восстановления от разрыва передних крестообразных связок колена, которые он получил в своем дебютном матче против "Кротоне". Голландец перешел в римский клуб летом из "Фейеноорда", которому итальянцы заплатили 14 миллионов евро. Тренер "волков" Эусебио Ди Франческо видел в Карсдорпе игрока основного состава, но тяжелая травма перечеркнула планы итальянского специалиста.

"Я ожидаю, что начну тренироваться с основной группой через две недели", - сообщил 23-летний защитник в интервью "Lego TV".

Таким образом, Карсдорп пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера" в Харькове 21 февраля, а вот к ответному поединку в Риме 13 марта может быть готов. Несмотря на серьезную травму, голландец был заявлен на Лигу чемпионов.


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