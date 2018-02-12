Украина U-17: выбор Олега Кузнецова. Футбол

Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов определился с футболистами, которые будут вызваны на сбор перед контрольными поединками с Израилем.

17 февраля начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты 2001 года рождения) перед двумя выездными товарищескими матчами против сверстников из Израиля, которые состоятся 20-го и 22-го числа. Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов вызвал в расположение команды 20 футболистов.

Вратари - Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер");

Защитники - Алан Аусси (без клуба), Николай Ярош, Кристиан Биловар, Даниил Хондак (все - "Динамо"), Артем Данилюк, Владислав Мудрик ("УФК-Карпаты")

Полузащитники - Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Роман Бодня, Викентий Волошин (все - "Динамо"), Константин Гуров ("Шахтер"), Иван Желизко ("Карпаты"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Вадим Мельнийчук ("УФК-Карпаты"), Денис Пидручный (ОК им. Поддубного)

Нападающие - Иван Дероган ("Динамо"), Станислав Библик ("Шахтер"), Даниил Сикан ("УФК-Карпаты").