Олимпиада-2018: Лундбю принесла Норвегии вторую золотую медаль

Марен Лундбю принесла Норвегии вторую золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, выиграв соревнования среди женщин в прыжках с трамплина. Показав результат 110 метров, норвежка оказалась недосягаемой для соперниц.

Незадолго до попытки Лундбю Катарина Алтаус улетела на 106 метров, подняв планку для соперниц, но в итоге немка со 129-ю очками была вынуждена довольствоваться вторым местом.

"Я никогда не думал, что смогу увидеть что-то подобное, - заявил тренер Олимпийской чемпионки Клэс Бреде Бреттен. - Большое спасибо, Марен!"

Олимпиада-2018

1. Марен Лундбю (Норвегия) 110.0 264.6 очков 2. Катарина Алтауз (Германия) 106.0 252.6 3. Сара Таканаши (Япония) 103.5 243.8 4. Ирина Аввакумова (OAR) 102.0 230.7 5. Карина Вогт (Германия) 101.5 227.9