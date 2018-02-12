Отбор ЧЕ-2019: С потерями Испанию не обыграть

Группа F

УКРАИНА - ИСПАНИЯ - 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Украина: Белоцерковская (2), Ягупова (20), Ольховик (12 + 3 перехвата), Радулович (9), Удоденко (21 + 10 подборов + 4 передачи) - старт; Самбурская (2 + 4 подбора), Науменко (2 + 5 подборов + 5 передач), Яцковец, Горобец.

Суббота. Киев. Дворец спорта. Украина - Испания - 68:72. В атаке Таисия УДОДЕНКО (№19). Фото: fbu.ua

Испания: Палау (2), Шаргай (9 + 5 передач), Торренс (18 + 5 перехватов), Николс (13), Ндур (10) - старт; Домингес (9 + 4 передачи), Касас (7), Санчес (2), Жиль (2), Родригес.

Судьи: Ялман (Турция), Шарапа (Белоруссия), Томасович (Словакия).

Киев . Дворец 10 февраля.. Дворец спорта . 4500 зрителей.

Киев сильнейшей сборной Европы ожидался с заметным интересом. Все же, мастеров экстра-класса именно среди женщин (не считая «полуразобранной» Сербии год назад) Визит всильнейшей сборной Европы ожидался с заметным интересом. Все же, мастеров экстра-класса именно среди женщин (не считая «полуразобранной» Сербии год назад) Украина не видала еще со времен середины 90-х годов, когда успехи нашей национальной команды во главе с Владимиром Рыжовым были настолько грандиозными, что на спарринги сюда охотно пожаловали сами американки и австралийки. Сейчас же в столичном Дворце спорта должна была сыграть Альба Торренс - одна из величайших кудесниц оранжевого мяча последнего десятилетия, как минимум, по континентальным меркам.

Кстати, именно она стала MVP последнего чемпионата Европы, во многом поспособствовав триумфу своей команды в финальном противостоянии с грозной Францией - 71:55. А вот еще одна героиня той славной победы - натурализованная американка Санчо Литтл, похоже, свои выступления за сборную Испании уже окончательно завершила. Во всяком случае, ныне в Киеве она не появилась. И это, кстати, в значительной мере повышало шансы «сине-желтых» на успех. Ведь заменившая ее Лаура Николс на аналогичные лавры пока вовсе не претендует. Однако, по иронии судьбы, решающие очки во всем напряженнейшем поединке оказались именно в активе Николс…

Похоже, подопечные Лукаса Мондело, прекрасно осознавая свой заслуженный статус фаворита поединка, сознательно начали его на посредственных скоростях. Но в этом они здорово просчитались, поскольку в позиционном нападении у украинок на виду была даже вернувшаяся в сборную, после пятилетней паузы, Александра Радулович (Курасова), хотя ее физическая готовность очевидно далека от идеальной. Отменно реализовали свои моменты Таисия Удоденко и Анна Ольховик, а Алина Ягупова в стартовой четверти надежно прикрыла ту самую Торренс.

Испании никак не устраивало, и в коротком перерыве он на повышенных тонах потребовал от своих подопечных прибавить как в движении, так и в агрессивности оборонительных действий. Они исправно послушались, и это сразу же резко изменило картину Однако подобное развитие событий наставниканикак не устраивало, и в коротком перерыве он на повышенных тонах потребовал от своих подопечных прибавить как в движении, так и в агрессивности оборонительных действий. Они исправно послушались, и это сразу же резко изменило картину игры

Во-первых, мгновенно «вылилась наружу» давняя болячка - отсутствие высококвалифицированного плеймейкера. Д’Андра Мосс из-за травмы не приехала, а заменившие ее Арина Белоцерковская с Аленой Самбурской (у них на двух насобиралось 8 потерь!) при жесткой опеке теряли мяч непозволительно часто. «Красная фурия» в стремительных отрывах наказывала за эти ошибки безжалостно.

Во-вторых, значительно прибавила Альба Торренс, которая индивидуальными рейдами с обманными движениями частенько открывала себе возможность для свободных атак с ближней и средней дистанции. Ее здорово поддержала в этом Квераль Касас.

В-третьих, Лаура Николс и Эшти Ндур совместными усилиями закрыли проходы под свой щит. Соответственно, за вторые пять минут второй же четверти счет из «+6» для сборной Украины превратился в «-3». При этом могло быть значительно хуже, если бы не дальние попадания Анны Ольховик.

После большого перерыва на паркете царила уже приблизительно равная борьба. В атаках результативно постепенно подключилась Ягупова, а в обороне сражались коллективными усилиями. Однако с каждой минутой количество фолов наших игроков становилось все более угрожающим. По этой причине Ольховик даже отправилась на лавочку. Впрочем, заменившая ее Людмила Науменко, что называется, каши не испортила. А поскольку по-прежнему в ударе была Удоденко (несмотря на ее итоговые 8 потерь из-за пробежек!), то в заключительном периоде чаша весов победы колебалась, что называется, до последнего.

Благодаря двум трехочковым попаданиям все той же Удоденко за пять минут до сирены счет стал ничейным - 63:63. Но в этом периоде неожиданно зафеерила Николс, которая именно за последние десять минут записала себе в актив 11 очков из общих 13. Именно она вновь вывела «красно-желтых» вперед. И все же шанс перевести противостояние в овертайм сохранялось. Когда незадолго до сирены табло высвечивало - 68:70, украинки уже почти прервали атаку соперниц перехватом. Однако, только лишь «почти». Ведь пока они решали, кому следует подобрать отскочивший в сторону мяч, расторопнее других это сделала Лаура Жиль. И как раз ее добивание стало для украинской команды фатальным.

Что ж, сборная Испании стала единоличным лидером группы и свою главную задачу фактически решила. А вот подопечным Горана Бошковича теперь необходимо обязательно обыграть в среду баскетболисток Голландии.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Болгария - Голландия - 78:83.

И В П ИО О

1. Испания 3 3 0 256-136 6

2. УКРАИНА 3 2 1 234-174 5

3. Голландия 3 1 2 162-242 4

4. Болгария 3 0 3 164-269 3

4-й тур, 14 февраля: УКРАИНА - Голландия, Испания - Болгария. 5-й тур, 17 ноября: Болгария - УКРАИНА, Голландия - Испания . 6-й тур, 21 ноября: Испания - УКРАИНА, Голландия - Болгария.

Группа A. Босния - Исландия - 97:67. Черногория - Словакия - 72:73.

Черногория, Босния, Словакия - 5, Исландия - 3.

Группа B. Эстония - Польша - 68:87. Белоруссия - . Эстония -- 68:87. Белоруссия - Турция - 54:64.

Польша - 4, Эстония - 2. Турция - 6, Белоруссия - 5,- 4, Эстония - 2.

Группа C. Венгрия - РоSSия - 64:71. Албания - Литва - 61:119.

РоSSия - 6, Венгрия - 5, Литва - 4, Албания - 3.

Группа D. Израиль - . Израиль - Греция - 65:63. Португалия - Великобритания - 56:64.

Группа E. Финляндия - Румыния - 59:80. Словения - Франция - 68:62.

Словения - 6, Франция - 5, Румыния - 4, Финляндия - 3.

Группа G. Швейцария - Германия - 54:56. Чехия - Бельгия - 53:48.

Чехия - 6, Бельгия - 5, Германия - 4, Швейцария - 3.

Группа H. Швеция - Италия - 47:69. Македония - Хорватия - 47:108.

Хорватия, Швеция, Италия - 5, Македония - 3.

В финальный турнир (июнь 2019 года в Латвии и Сербии) выходят победители групп и 6 лучших команд из числа занявших вторые места.