Отбор ЧЕ-2019: С потерями Испанию не обыграть

Визит в Киев сильнейшей сборной Европы ожидался с заметным интересом. Все же, мастеров экстра-класса именно среди женщин (не считая «полуразобранной» Сербии год назад) Украина не видала еще со времен середины 90-х годов, когда успехи нашей национальной команды во главе с Владимиром Рыжовым были настолько грандиозными, что на спарринги сюда охотно пожаловали сами американки и австралийки. Сейчас же в столичном Дворце спорта должна была сыграть Альба Торренс - одна из величайших кудесниц оранжевого мяча последнего десятилетия, как минимум, по континентальным меркам.
Кстати, именно она стала MVP последнего чемпионата Европы, во многом поспособствовав триумфу своей команды в финальном противостоянии с грозной Францией - 71:55. А вот еще одна героиня той славной победы - натурализованная американка Санчо Литтл, похоже, свои выступления за сборную Испании уже окончательно завершила. Во всяком случае, ныне в Киеве она не появилась. И это, кстати, в значительной мере повышало шансы «сине-желтых» на успех. Ведь заменившая ее Лаура Николс на аналогичные лавры пока вовсе не претендует. Однако, по иронии судьбы, решающие очки во всем напряженнейшем поединке оказались именно в активе Николс…
Похоже, подопечные Лукаса Мондело, прекрасно осознавая свой заслуженный статус фаворита поединка, сознательно начали его на посредственных скоростях. Но в этом они здорово просчитались, поскольку в позиционном нападении у украинок на виду была даже вернувшаяся в сборную, после пятилетней паузы, Александра Радулович (Курасова), хотя ее физическая готовность очевидно далека от идеальной. Отменно реализовали свои моменты Таисия Удоденко и Анна Ольховик, а Алина Ягупова в стартовой четверти надежно прикрыла ту самую Торренс.
Однако подобное развитие событий наставника Испании никак не устраивало, и в коротком перерыве он на повышенных тонах потребовал от своих подопечных прибавить как в движении, так и в агрессивности оборонительных действий. Они исправно послушались, и это сразу же резко изменило картину игры.
Во-первых, мгновенно «вылилась наружу» давняя болячка - отсутствие высококвалифицированного плеймейкера. Д’Андра Мосс из-за травмы не приехала, а заменившие ее Арина Белоцерковская с Аленой Самбурской (у них на двух насобиралось 8 потерь!) при жесткой опеке теряли мяч непозволительно часто. «Красная фурия» в стремительных отрывах наказывала за эти ошибки безжалостно.
Во-вторых, значительно прибавила Альба Торренс, которая индивидуальными рейдами с обманными движениями частенько открывала себе возможность для свободных атак с ближней и средней дистанции. Ее здорово поддержала в этом Квераль Касас.
В-третьих, Лаура Николс и Эшти Ндур совместными усилиями закрыли проходы под свой щит. Соответственно, за вторые пять минут второй же четверти счет из «+6» для сборной Украины превратился в «-3». При этом могло быть значительно хуже, если бы не дальние попадания Анны Ольховик.
После большого перерыва на паркете царила уже приблизительно равная борьба. В атаках результативно постепенно подключилась Ягупова, а в обороне сражались коллективными усилиями. Однако с каждой минутой количество фолов наших игроков становилось все более угрожающим. По этой причине Ольховик даже отправилась на лавочку. Впрочем, заменившая ее Людмила Науменко, что называется, каши не испортила. А поскольку по-прежнему в ударе была Удоденко (несмотря на ее итоговые 8 потерь из-за пробежек!), то в заключительном периоде чаша весов победы колебалась, что называется, до последнего.
Благодаря двум трехочковым попаданиям все той же Удоденко за пять минут до сирены счет стал ничейным - 63:63. Но в этом периоде неожиданно зафеерила Николс, которая именно за последние десять минут записала себе в актив 11 очков из общих 13. Именно она вновь вывела «красно-желтых» вперед. И все же шанс перевести противостояние в овертайм сохранялось. Когда незадолго до сирены табло высвечивало - 68:70, украинки уже почти прервали атаку соперниц перехватом. Однако, только лишь «почти». Ведь пока они решали, кому следует подобрать отскочивший в сторону мяч, расторопнее других это сделала Лаура Жиль. И как раз ее добивание стало для украинской команды фатальным.
Что ж, сборная Испании стала единоличным лидером группы и свою главную задачу фактически решила. А вот подопечным Горана Бошковича теперь необходимо обязательно обыграть в среду баскетболисток Голландии.
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