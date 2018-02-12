Олимпиада 2018: Кингсбери снова сильнейший в мужском фристайле

Микаэль Кингсбери выиграл золотую медаль мужского фристайла на Олимпийских играх в Пхенчхане. 25-летний канадец показал результат 86,63, опередив австралийца Мэтта Грэхэма (82,57) и японца Даиши Хару (82,19).

Стоит отметить, что Кингсбери был четвертым после первого финала и вторым после предпоследней попытки.

Напомним, что Кингсбери становился Олимпийским чемпионом в могуле и в 2014-м году в Сочи.

"Сочи был потрясающим опытом и я ничего не менял, - цитирует Кингсбери канадская пресса. - Я выиграл медаль на своих первых Олимпийских играх. Я катался на лыжах, но чувствовал себя как в сказке Уолта-Диснея. После этого я знаю к чему стремиться".

Олимпийские игры-2018.

1. Майкл Кингсбери (Канада) 86.63 2. Мэтт Грэхэм (Австралия) 82.57 3. Даиши Хара (Япония) 82.19 4. Марк-Антуан Ганьон (Канада) 77.02 5. Кейси Андринья (США) 75.50 6. Виньяр Слаттен (Норвегия) 33.61


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