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2018-02-12
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун" объявил об уходе экс-полузащитника "Ливерпуля" Джермейна Пеннанта.
В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
Джермейн ПЕННАНТ и Элис ГУДВИН. Фото: Instagram
История на этом не закончилась - британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком.
Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту.
На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.
Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью, информирует
СЭ.
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