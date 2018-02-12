УХЛ: Лялька - автор лучшей шайбы в январе

На сайте Украинской хоккейной лиги завершилось голосование за автора наиболее красивой заброшенной шайбы УХЛ в январе. Им стал форвард «Донбасса» Виталий Лялька. Хоккеист получит специальную награду от ТМ «Parimatch».

Во время голосования администраторами сайта Лиги была зафиксирована подозрительная активность – с помощью специального программного обеспечения происходили накрутки голосов за трёх хоккеистов. За короткие периоды времени, в частности ночью, поступало большое количество голосов с различных зарубежных IP-адресов, в том числе за два часа до планируемого подведения итогов голосования – более 300 голосов.

Данные голоса были отфильтрованы и признаны невалидными. Итоговая тройка лидеров голосования выглядит следующим образом:

Виталий Лялька («Донбасс») – 71 голос
Евгений Тимченко («Белый Барс») – 59 голосов
Антон Бойков («Кременчук») – 50 голосов.

Шайба Виталия Ляльки, которую форвард «Донбасс» забросил «Галицким Львам»:


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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