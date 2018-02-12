Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол

Накануне футболисты "Александрии" закрыли цикл спаррингов, проходивших в рамках вторых учебно-тренировочных сборов в Турции. Александрийская команда играла против казахстанского футбольного клуба "Ордабасы".

"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) - "Александрия" - 1:1 (1:1)
Голы: Евгений Протасов, 26 - Нагаев, 40

"Александрия": Дмитрий Рудик (Владислав Леванидов), Тимур Стецков (Андрей Бацула, 79'), Виктор Сезар (Виталий Пономарь, 60'), Евгений Банада (Алексей Довгий, 60'), Дмитрий Шастал, Сергей Старенький, Диксон Афоаква, Артем Ситало, Андрей Гитченко, Евгений Протасов (Василий Грицук, 60'), Владислав Бабогло.

В четверг, 15 февраля подопечные Владимира Шарана отправляются в столицу Украины, где 17 февраля проведут матч с каменского "Сталью".


Terrikon со ссылкой на ФК "Александрия"


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