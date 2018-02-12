НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию моменты с участием Руди Гобера (Денвер), Стивена Адамаса (Оклахома), Дуайта Ховарда (Шарлотт), Андре Драммонда (Детройт), Джордана Кларксона и Джей Ар Смита (оба - Кливленд), Эммануэля Мудиая (Нью-Йорк), Джеймса Хардена и Клинта Капелы (оба - Хьюстон), Дуэйна Дэдмона (Атланта) и Виктора Оладипо (Индиана).
Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были состоялись восемь матчей регулярного чемпионата.
"Шарлотт" - "Торонто" - 103:123 (26:30, 29:32, 19628, 29:33)
"Атланта" - "Детройт" - 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)
"Бостон" - "Кливленд" - 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26)
"Индиана" - "Нью-Йорк" - 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)
"Хьюстон" - "Даллас" - 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)
"Миннесота" - "Сакраменто" - 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26)
"Оклахома" - "Мемфис" - 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)
"Портленд" - "Юта" - 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34).
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