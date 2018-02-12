CAS вынесет решение по мариупольскому иску Динамо к ФФУ до конца недели. Футбол

В Лозанне заслушали показания свидетелей по мариупольскому делу "Динамо" и ФФУ. Первыми выступали представители киевского клуба, делегацию которого возглавлял президент Игорь Суркис. Кроме того, на стороне "Динамо" выступали первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, вице-президент Игорь Кочетов и член исполкома Артем Франков.

- На что рассчитываю? На победу, как и всегда, - сказал Суркис каналу "Футбол 1".

Представители "Динамо" давали показания с 10 до 17 часов.

- Это позор для нашей страны - так публично выступать на весь мир. Нужно Украину поддерживать имиджево, а они пытаются ее унизить и опозорить подковерными интригами и скандалами, - считает президент федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Свидетели со стороны ФФУ выступали с 17 часов. Были заслушаны представители "Мариуполя", "Вереса" (который играл в Мариуполе до сорванного "Динамо" матча) и "Ворсклы" (она играла после).

Вердикт суда Лозанны обещают обнародовать до конца текущей недели.