CAS вынесет решение по мариупольскому иску Динамо к ФФУ до конца недели. Футбол
В Лозанне заслушали показания свидетелей по мариупольскому делу "Динамо" и ФФУ. Первыми выступали представители киевского клуба, делегацию которого возглавлял президент Игорь Суркис. Кроме того, на стороне "Динамо" выступали первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, вице-президент Игорь Кочетов и член исполкома Артем Франков.
- На что рассчитываю? На победу, как и всегда, - сказал Суркис каналу "Футбол 1".
Представители "Динамо" давали показания с 10 до 17 часов.
- Это позор для нашей страны - так публично выступать на весь мир. Нужно Украину поддерживать имиджево, а они пытаются ее унизить и опозорить подковерными интригами и скандалами, - считает президент федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.
Свидетели со стороны ФФУ выступали с 17 часов. Были заслушаны представители "Мариуполя", "Вереса" (который играл в Мариуполе до сорванного "Динамо" матча) и "Ворсклы" (она играла после).
Вердикт суда Лозанны обещают обнародовать до конца текущей недели.
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