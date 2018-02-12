Ди Мария: Реал меняется в Лиге чемпионов. Футбол

Полузащитник "ПСЖ" Ангел Ди Мария знает не по наслышке, что его бывший клуб "Реал" "трансформируется", когда играет в Лиге чемпионов.

Команда Зинедина Зидана неудачно выступает во внутреннем чемпионате, но продолжает борьбу в Лиге чемпионов в статусе победителя турнира.

"Гимн Лиги чемпионов трансформирует "Реал", - цитирует Ди Марию французская пресса. - Они отличная команда, независимо от обстоятельств. Они всегда показывают свой лучший футбол в Лиге чемпионов.

Очень сложно контролировать матчи против Мадрида, поскольку они сами любят владеть мячом и контролировать пространство. Мы должны сосредоточиться на нашей игре и быть самими собой.

Нам нужно вспомнить наши лучшие матчи этого сезона и сосредоточиться на защите, поскольку мы знаем, на что способен "Реал".


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