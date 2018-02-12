Гюндоган: Наша задача - добиться положительного результата перед ответной игрой. Футбол

В стане "Базеля" сейчас часто можно услышать такую мантру: "Если вы смогли одолеть один клуб из Манчестера, значит вам по силам обыграть и другой". Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган заявил, что уважает такой настрой соперника.

"В 1/8 финала такая уверенность в своих силах может оказать большую помощь, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА . - Наша же задача - добиться положительного результата перед ответной игрой в Манчестере. Нас уже предупредили, что задача очень сложная".

Напомним, что первый матч команд состоится во вторник, 13 февраля в Базеле. Ответный поединок - на Этихаде 7 марта.

Как известно, в групповом турнире Лиги чемпионов "Базель" одолел на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.