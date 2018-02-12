Зидан: Победы Реала заставят критиков умолкнуть. Футбол

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан знает, как вывести команду из игрового кризиса. По мнению наставника "сливочных", для это необходимо вернуться в победный ритм.

- Если ты возглавляешь такой коллектив, то критика неизбежна. Конечно, меня всё устраивает, хочу и дальше работать. Тем не менее, нужно понимать, что нельзя тренировать команду вечно. Этот сезон складывается не так хорошо, как было раньше, но я не склонен винить игроков. Беру всю ответственность на себя. Нужно продолжать усердно работать. Своими победами мы можем заставить критиков умолкнуть.

Что касается противостояния с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, то французский коллектив прогрессирует с каждым годом. В нынешнем сезоне соперник демонстрирует просто-таки замечательный футбол, а Эмери является отличным специалистом. Это тот случай, когда результаты говорят сами за себя, - заявил Зидан в интервью RTL.

Напомним, "сливочные" примут ПСЖ на "Сантьяго Бернабеу" 14 февраля, а в Париже команды встретятся 6 марта.