Кепа: Атлетик ждет интересная игра в Москве

Голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от поездки в РоSSию, где уже в четверг баскам предстоит провести первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов.

- "Атлетик" ждёт интересная игра в Москве. Из-за последних результатов у наших болельщиков не самое лучшее настроение, но важно не забывать, как же непросто было дойти до этой стадии Лиги Европы.

"Спартак" попал сюда из Лиги чемпионов. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы добиться хорошего результата в матчах с россиянами. Да, в этом году забиваем не так много голов на домашнем стадионе. Нужно и дальше усердно тренироваться, чтобы улучшить наши показатели, - заявил 23-летний вратарь в интервью местной прессе.




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