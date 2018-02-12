Алдервейрелд не поможет Тоттенхэму в Турине. Футбол

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд пропустит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Наставник "шпор" Маурисио Почеттино оставит 28-летнего бельгийца в Лондоне, чтобы тот продолжил работать по индивидуальной программе.

Напомним, центрбек пропустил порядка трёх месяцев по причине травмы подколенного сухожилия, а недавно, 7-го февраля, принял участие в кубковой игре против "Ньюпорта". Очевидно, тренерский штаб выпустил Алдервейрелда несколько преждевременно. Есть вероятность, что футболист ещё не оправился от повреждения, поскольку в минувший уик-энд даже не попал в заявочный лист на матч с "Арсеналом".

Напомним, первая встреча "Ювентуса" и "Тоттенхэма" состоится в Италии 13-го февраля.