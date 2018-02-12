Дуглас Коста о встрече с Тоттенхэмом: Нас ждет битва титанов

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста поделился ожиданиями от противостояния со "шпорами" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Уже стартует новый этап Лиги чемпионов, где все существенно отличается от матчей группового этапа. Сейчас все более важное значение приобретает математика, верный расчет. Это и будет ключом к успеху.

"Тоттенхэм" исключительно сильный соперник. Нас ждет серьезное испытание. Соперник отлично выступает в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, так что нас ждет битва титанов. Наше противостояние будет красивым. Что будет самым важным с точки зрения тактики? Знал бы - не рассказал бы. Над этим надо работать, и мы занимаемся этим. Мы мало пропускаем, так что стоим на правильном пути к надежной обороне.