Дуглас Коста о встрече с Тоттенхэмом: Нас ждет битва титанов
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста поделился ожиданиями от противостояния со "шпорами" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Уже стартует новый этап Лиги чемпионов, где все существенно отличается от матчей группового этапа. Сейчас все более важное значение приобретает математика, верный расчет. Это и будет ключом к успеху.
"Тоттенхэм" исключительно сильный соперник. Нас ждет серьезное испытание. Соперник отлично выступает в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, так что нас ждет битва титанов. Наше противостояние будет красивым. Что будет самым важным с точки зрения тактики? Знал бы - не рассказал бы. Над этим надо работать, и мы занимаемся этим. Мы мало пропускаем, так что стоим на правильном пути к надежной обороне.
Никто не хочет дважды проигрывать финалы, когда ты до них доходишь. "Ювентус" заслуживает победы в Лиге чемпионов, и мы сделаем все, чтобы ее добиться, - приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.
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