Хлебас: Мне дали понять, что я остаюсь в Динамо
Нападающий "Динамо" Дмитрий Хлёбас прокомментировал поражение киевлян в контрольном поединке против норвежского "Сарпсборга" (0:1).
- Было видно, что мы полностью переигрывали оппонента. Поэтому счет не по игре. У нас было гораздо больше моментов, но мы их не довели до ума. А соперник имел всего-то один-два шанса, преуспев в реализации. Иногда так бывает. Наверное, накопилась усталость, поскольку мы играем каждые два дня.
На данный момент я сосредоточен только на "Динамо". Мне дали понять, что я остаюсь, поэтому сконцентрирован на том периоде, который мне предстоит провести, - заявил Хлёбас в интервью клубному телевидению.
Напомним, 23-летний форвард является воспитанником "Динамо", однако всё время скитался по арендам - выступал за "Говерлу", "Ворсклу" и минское "Динамо".
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