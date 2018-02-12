Хлебас: Мне дали понять, что я остаюсь в Динамо

Нападающий "Динамо" Дмитрий Хлёбас прокомментировал поражение киевлян в контрольном поединке против норвежского "Сарпсборга" (0:1).

- Было видно, что мы полностью переигрывали оппонента. Поэтому счет не по игре. У нас было гораздо больше моментов, но мы их не довели до ума. А соперник имел всего-то один-два шанса, преуспев в реализации. Иногда так бывает. Наверное, накопилась усталость, поскольку мы играем каждые два дня.

На данный момент я сосредоточен только на "Динамо". Мне дали понять, что я остаюсь, поэтому сконцентрирован на том периоде, который мне предстоит провести, - заявил Хлёбас в интервью клубному телевидению.

Напомним, 23-летний форвард является воспитанником "Динамо", однако всё время скитался по арендам - выступал за "Говерлу", "Ворсклу" и минское "Динамо".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Чума после пира, или Как жадность губит китайский футболЧума после пира, или Как жадность губит китайский футбол
НБА: результаты матчей 6 февраляНБА: результаты матчей 6 февраля
Блок рекламы


Похожие новости
Мариупольское дело Динамо и ФФУ: кто выступит в Лозанне? ФутболМариупольское дело Динамо и ФФУ: кто выступит в Лозанне? Футбол
Галицкие Львы вновь обыграли МХК ДинамоГалицкие Львы вновь обыграли МХК Динамо
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. ФутболУЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол
Динамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. ФутболДинамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. Футбол
"Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)  "Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)  
Против украинской олимпийской чемпионки подали искПротив украинской олимпийской чемпионки подали иск
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Гармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. ФутболГармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. Футбол
ФФУ: Динамо пытается затянуть процесс рассмотрения "мариупольского дела". ФутболФФУ: Динамо пытается затянуть процесс рассмотрения "мариупольского дела". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости