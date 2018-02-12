Хлебас: Мне дали понять, что я остаюсь в Динамо

Нападающий "Динамо" Дмитрий Хлёбас прокомментировал поражение киевлян в контрольном поединке против норвежского "Сарпсборга" (0:1).

- Было видно, что мы полностью переигрывали оппонента. Поэтому счет не по игре. У нас было гораздо больше моментов, но мы их не довели до ума. А соперник имел всего-то один-два шанса, преуспев в реализации. Иногда так бывает. Наверное, накопилась усталость, поскольку мы играем каждые два дня.

На данный момент я сосредоточен только на "Динамо". Мне дали понять, что я остаюсь, поэтому сконцентрирован на том периоде, который мне предстоит провести, - заявил Хлёбас в интервью клубному телевидению.

Напомним, 23-летний форвард является воспитанником "Динамо", однако всё время скитался по арендам - выступал за "Говерлу", "Ворсклу" и минское "Динамо".