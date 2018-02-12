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Суперлига: Большая редкость МОТОР - ЗТР - 25:24 (12:13) «Мотор» (Запорожье): Комок, Киреев; Козакевич (1), Шельменко (4), Бабичев (3), Буйненко (1), Денисов, Малашинскас (5); Дорощук (1), Жук (1), Кубатко (1), Пуховский (3), Сорока (2), Целищев, Шевелев, Шинкель (3). Пятница. Запорожье. Дворец спорта ЗАС. "Мотор" - ЗТР - 25:24. Артем ЗВЕЗДОВ и Александр ТИЛЬТЕ пытаются остановить Дмитрия ДОРОЩУКА. Фото Анатолия ВЛАСОВА ЗТР (Запорожье): Крючков, Деревянкин; Акименко (8), Ганчев (5), Тильте (3), Северин (1), Карамышев (4), Артеменко (2); Бурзак (1), Звездов, Исанчук, Константинов, Кравченко, Стрельников, Щербак. Семиметровые: 5/4 - 7/5. Штрафное время: 8 - 6. Судьи: Голиков (Южный), Киверник (Черновцы). 9 февраля. Запорожье. Дворец спорта ЗАС. 450 зрителей. Анатолий ВЛАСОВ из Запорожья Зал Дворца спорта ЗАС был переполнен. Всех интересовало, как подготовился чемпион Украины к играм плей-офф Лиги чемпионов против датского «Скьерна». «Мотор» собрался полным составом только за неделю до дерби. Айденас Малашинскас, Виктор Киреев, Сергей Шельменко, Игорь Сорока, Борис Пуховский и Максим Бабичев находились в лагерях сборных своих стран и по мере завершения выступлений поступали в распоряжения Патрика Ромбела, главного тренера «Мотора». Одни - раньше, другие - позже. Правый полусредний Павел Пачковский травмирован. Восстановились после небольших травм Алексей Шинкель и Денис Захаров. А еще «Мотор» провел пять спаррингов в Германии, где только в двух матчах одержал победы. Оба тренера выставили на игру боевые составы. Патрик Ромбел внес в протокол всех тех, кто будет через две недели играть в Лиге чемпионов, а Виталий Нат, главный тренер ЗТР, помимо своих 14 игроков, привлек из «ЗТР-Буревестника» левого полусреднего Алексея Щербака. ЗТР 20-го февраля предстоит сыграть в Минске против местного «СКА-Минск» ответный матч в Балтийской гандбольной лиге. Забегая вперед скажем, что сыграли все. Кто-то провел много времени на площадке, а кто-то и мало. Сложнее всего было правым полусредним Сергею Шельменко и Алексею Ганчеву, которые смогли получить передышку всего на несколько минут. Чуть меньше их находилось на площадке левые полусредние Евгений Буйненко и Максим Карамышев. И особо нужно выделить вратаря «Мотора» Геннадия Комка, который лишь дважды при пробитии семиметровых уступал свое место в воротах Виктору Кирееву. Да еще получал передышку в то время, когда при игре в меньшинстве менялся на полевого игрока. Бесспорно, именно его и нужно считать главным виновником поражения ЗТР. Геннадий за много лет выступлений за ЗТР хорошо изучил бывших партнеров и раз за разом отражал броски по своим воротам, показав процент надежности 51 (отбил 23 броска из 45). У его визави Бориса Крючкова и Антона Деревянкина этот показатель ниже, 41 и 44 процентов соответственно. Самым метким у «Мотора» был Айденас Малашинскас, все пять его бросков достигли цели. Правда, трижды он «стрелял» с семиметровой отметки, заменив штатного пенальтиста Артема Козакевича, который ошибся при исполнении второго семиметрового. У ЗТР 80-процентный показатель у правого крайнего Андрея Акименко. 8 голов из десяти бросков. Андрей реализовал три пенальти, а самый первый в его исполнении при счете 6:6 отбил Комок. Но, Андрей тут же исправился, поймав мяч и повторным броском послав его в ворота. В дуэли Комка и Ганчева победил первый. Из 13 попыток Алексей только 5 использовал. В остальных случаях на пути мяча, чаще всего, оказывался Геннадий, который чуть ли не с пеленок знаком с манерой игры лидера ЗТР. Впервые после 17 декабря 2014 года, когда ЗТР смог выиграть на площадке «Мотора» со счетом 27:23, «трансформаторщики» дали бой чемпиону страны и весь матч держали зрителей в напряжении. Началась встреча с двух голов «Мотора», отличились Бабичев и Козакевич, реализовавший семиметровый. ЗТР ответил тремя голами. И следующий отрезок гости выиграли со счетом 4:1. «Мотор» пустился в погоню, но достать земляков смог только на 27-й минуте - 11:11. И все же первый тайм остался за ЗТР. Шанс свести первую половину игры к ничьей мог использовать Шельменко, но по истечении игрового времени, выполняя штрафной с девяти метров, он послал мяч намного выше ворот. Первые минуты второго тайма. ЗТР все еще был впереди на один мяч. Последний раз на 34-й минуте, когда табло после гола зафиксировало результат 15:16. На 41-й минуте 18:18. А далее «Мотор» выиграл отрезок со счетом 5:2. Оставалось играть десять минут, которые чемпион посвятил удержанию счета. ЗТР бился до последнего. 60-й минута 25:24 после гола линейного Романа Северина. До финальной сирены 50 секунд. «Мотор» явно тянул время, пытаясь убедить судей в том, что строит атаку. Естественно, игроки ЗТР вязали руки атакующих «мотористов», а время шло. Несмотря на поражение, игра ЗТР произвела более сильное впечатление, чем игра чемпиона. Возможно, у проигравших было больше желания победить. Виталий НАТ, главный тренер ЗТР: - Сегодня ребята полностью отдались игре . Проиграли, но они могут выходить с высоко поднятой головой из зала. Им не будет стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они сегодня сделали все, чтобы победить. Но, к сожалению, вновь в чистых ситуациях мы не забили. Сегодняшний гандбол настолько быстр, что как бы человек не был физически готов, ему сложно провести все 60 минут на площадке и сыграть в одном темпе. Поэтому мы давали ребятам возможность перевести дыхание. Надеюсь, что в этом чемпионате мы сможем, все-таки, выиграть у «Мотора». Нужно зацепиться, а там уже можно думать и о плей-офф. Патрик РОМБЕЛ, главный тренер «Мотора»: - Как всегда игры против ЗТР проходят сложно. Мы неплохо сыграли в защите, но у нас были проблемы с реализацией моментов. Хочу отметить соперника, видно было, что он хорошо подготовился к матчу. У нас осталось 15 дней до первого матча с «Скьерном» и, думаю, что его сложно будет пройти. Поэтому нужно усиленно готовиться. Спорт-Экспресс в Украине ЦСКА - Портовик - 34:22 (16:9). Ц: Бурденюк (8), Гурин (6), Плясун (6), Пилявский (5), Телишевский (4). П: Полищук (7), Горовой (5), Делиергиев (5). И В Н П М О 1. ЗТР 18 14 2 2 649-397 30 2. Мотор 14 14 0 0 597-394 28 3. Донбасс 17 11 2 4 530-477 24 4. ЗНТУ-ЗАС 15 10 1 4 488-395 21 5. ЗТР-Буревестник 17 6 1 10 474-490 13 6. ЦСКА 16 6 1 9 417-473 13 7. Портовик 18 6 1 11 470-557 13 8. Политехник 18 2 0 16 393-438 4 9. Энергетик 15 1 0 14 284-581 2 Очередные матчи. 14 февраля : Портовик - Энергетик, ЗТР - 16 февраля : ЗНТУ-ЗАС - Мотор. : Портовик - Энергетик, ЗТР - ЦСКА : ЗНТУ-ЗАС - Мотор.

Спорт-Экспресс

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