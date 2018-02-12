Конте: Кристенсен проводит фантастический сезон

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад тому, что защитник "аристократов" Андреас Кристенсен оправился от травмы и готов помочь команде в сегодняшнем поединке против "Вест Бромвича".

- Несомненно, Андреас Кристенсен - важный игрок для нас. Будет правильно проанализировать статистику, но необходимо взглянуть на нее под определённым углом. Кристенсен проводит фантастический сезон. Я не знаю, что случилось в последних двух матчах, потому что это произошло, когда он не играл. Мы не пропускали мячей до этого, но за эти два тура пропустили сразу семь, - цитирует итальянца клубная пресс-служба.

Напомним, действующий победитель АПЛ получил две звонкие оплеухи, уступив "Борнмуту" (0:3) и "Уотфорду" (1:4).