Рабьо: Реал захочет спасти сезон
Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо поделился ожиданиями от грядущего еврокубкового противостояния с "Королевским клубом". Звёздные соперники разыграют путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- "Реал" захочет спасти сезон. Они наверняка будут максимально мотивированы на победу. Соперник обладает огромным опытом в Лиге чемпионов. У нас его, конечно же, меньше. Считаю, что у команд равные шансы на выход в четвертьфинал, - заявил Рабьо в интервью изданию Marca.
Напомним, "сливочные" примут ПСЖ на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшую среду, 14 февраля, а в Париже команды встретятся 6 марта.
Для "Реала", который занимает лишь четвёртую позицию в Примере и ещё на стадии четвертьфинала вылетел из Кубка Испании, ЛЧ действительно может стать спасательным кругом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
12.02.2018 19:43
12.02.2018 19:43