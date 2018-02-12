Рабьо: Реал захочет спасти сезон

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо поделился ожиданиями от грядущего еврокубкового противостояния с "Королевским клубом". Звёздные соперники разыграют путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- "Реал" захочет спасти сезон. Они наверняка будут максимально мотивированы на победу. Соперник обладает огромным опытом в Лиге чемпионов. У нас его, конечно же, меньше. Считаю, что у команд равные шансы на выход в четвертьфинал, - заявил Рабьо в интервью изданию Marca.

Напомним, "сливочные" примут ПСЖ на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшую среду, 14 февраля, а в Париже команды встретятся 6 марта.