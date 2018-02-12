Варан: Реал способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о еврокубковой мотивации "Королевского клуба".

- Мы являемся единственной командой, которой удалось два года подряд праздновать успех в Лиге чемпионов. Выиграть в третий раз кряду - это и вовсе нечто невероятное и фантастическое. Впрочем, у нас сильная команда, "Реал" способен установить очередной рекорд. У нашего клуба особые отношения с этим турниром, так что постараемся достичь своей цели, - приводит слова защитника издание Marca.