Варан: Реал способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о еврокубковой мотивации "Королевского клуба".

- Мы являемся единственной командой, которой удалось два года подряд праздновать успех в Лиге чемпионов. Выиграть в третий раз кряду - это и вовсе нечто невероятное и фантастическое. Впрочем, у нас сильная команда, "Реал" способен установить очередной рекорд. У нашего клуба особые отношения с этим турниром, так что постараемся достичь своей цели, - приводит слова защитника издание Marca.

Напомним, команда Зидана занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 17 очков. Кроме того, "галатикос" вылетели из Кубка Испании, уступив на стадии 1/4 финала скромному "Леганесу". Отчего все силы должны быть брошены на Лигу чемпионов. "Реал" примет ПСЖ 14 февраля, а в Париже соперники встретятся 6 марта.




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