Наставник Донбасса: Ни на секунду не сомневался, что сломим сопротивление Волков

В воскресенье, 11 февраля, на льду арены "Альтаир" в Дружковке "Донбасс", проигрывая по ходу встречи, победил броварских "Волков" (5:3). По окончанию матча главный тренер дончан Сергей Витер оценил игру подопечных.

"Игра была не настолько сложная – мы сделали под 60 бросков, но где-то столкнулись с трудностями, поэтому не могли никак забить голы. Соперник правильно играл в обороне, ребята "Волков" отдавались, поэтому и везение у них было. Я ни на секунду не сомневался, что мы сломим сопротивление, просто хотелось бы выиграть поспокойнее. Но за это болельщики и любят хоккей. Болельщики сегодня лучшие – спасибо им.

Как я и говорил, игра получилась вот такая веселая – нам было тяжело, и это хорошо, это только на пользу. У нас впереди перерыв, хорошо поработаем, подготовимся к концовке регулярки – и дальше плей-офф".


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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