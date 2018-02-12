Вербич: Чувствую, что набрал стопроцентную форму

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал минимальное поражение в спарринге с норвежским "Сарпсборгом" (0:1), а также подвёл итоги зимних сборов.

"Соперник действовал достаточно жестко. Они строили игру через длинные передачи, стараясь выиграть подбор. Первый тайм мы провели хорошо, владели инициативой, создали много голевых моментов. К сожалению, не забили, хотя должны были как минимум один раз расписаться в воротах соперника. После перерыва оппонент выжал максимум из своего эпизода. Это станет нам наукой на будущее, чтобы не повторять подобных ошибок. Если говорить в целом, то матч получился достаточно неплохим.

Проведя 90 минут на поле, я действительно почувствовал, что набрал стопроцентную форму. Можно сказать, что сборы получились удачными. Были повреждения у некоторых игроков команды, но в общем всё прошло хорошо, я себя чувствую более уверенно", - сказал Вербич в интервью клубному телевидению.


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