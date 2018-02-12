Бойко: Хотел сыграть как можно лучше

Голкипер Денис Бойко поделился эмоциями от возвращения в киевский клуб. 30-летний вратарь уже успел принять участие в спарринге с норвежским "Сарпсборгом" (0:1).

- Что касается перехода, то у меня исключительно положительные эмоции. Всё супер. Мне действительно это очень необходимо и важно. Я благодарен руководству "Динамо" и тренерам, что в сложившейся ситуации они обратили на меня внимание и дали шанс. Буду стараться оправдать их доверие.

На данный момент речь идёт об аренде. Тут больше вопрос к "Бешикташу", которому я принадлежу. После окончания срока аренды у меня ещё остаётся два года контракта с турецким клубом. Впрочем, если и "Динамо", и меня всё будет устраивать, то переговоры с "Бешикташем" не станут большой проблемой.

Контрольный матч против "Сарпсборга"? Всегда тяжело играть после длительной паузы. Не скажу, что я нервничал или переживал. Но когда ты долго не выступаешь, не находишься в игровом тонусе, то тебе тяжело. Тем не менее, для меня это было важно. Я был сосредоточен. Знал, что буду играть, отчего настраивался на этот поединок. Главное было не перегореть. Думаю, сыграл неплохо как для первого матча после длительного перерыва. Хотелось сыграть как можно лучше, - сказал Бойко в интервью клубному телевидению.