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НБА: результаты матчей 12 февраля Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Торонто" - 103:123 (26:30, 29:32, 19628, 29:33)

ШХ: Уокер - 23, Ховард - 17+13 подборов

ТР: Дерозан - 25, Майлз - 24, Валанчунас - 21 "Атланта" - "Детройт" - 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)

АХ: Шредер - 23, Дэдмонд - 20+13 подборов

ДП: Драммонд - 25+15 подборов, Гриффин - 23, Буллок - 20 "Бостон" - "Кливленд" - 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26)

БС: Розье - 21, Ирвинг - 18

КК: Джеймс - 24+10 передач, Кларксон - 17 "Индиана" - "Нью-Йорк" - 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)

ИП: Оладипо - 30, Богданович - 20, Янг - 18+11 подборов

НН: Кантер - 17+11 подборов, Хардуэй -17, Бизли - 16 "Хьюстон" - "Даллас" - 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)

ХР: Харден - 27, Пол - 25

ДМ: Феррелл - 20, Пауэлл - 18+12 подборов "Миннесота" - "Сакраменто" - 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26)

МТ: Таунс - 29, Батлер - 18

СК: Фокс - 23, Хилд - 16 "Оклахома" - "Мемфис" - 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)

ОС: Джордж - 33, Абринес - 16

МГ: Газоль М. - 18, Грин - 14+12 подборов "Портленд" - "Юта" - 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

ПТ: Лиллард - 39, Маккалум - 22

ЮД: Митчелл - 27, Инглз - 24

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