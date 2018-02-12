НБА: результаты матчей 12 февраля
Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Шарлотт" - "Торонто" - 103:123 (26:30, 29:32, 19628, 29:33)
ШХ: Уокер - 23, Ховард - 17+13 подборов
ТР: Дерозан - 25, Майлз - 24, Валанчунас - 21
"Атланта" - "Детройт" - 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)
АХ: Шредер - 23, Дэдмонд - 20+13 подборов
ДП: Драммонд - 25+15 подборов, Гриффин - 23, Буллок - 20
"Бостон" - "Кливленд" - 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26)
БС: Розье - 21, Ирвинг - 18
КК: Джеймс - 24+10 передач, Кларксон - 17
"Индиана" - "Нью-Йорк" - 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)
ИП: Оладипо - 30, Богданович - 20, Янг - 18+11 подборов
НН: Кантер - 17+11 подборов, Хардуэй -17, Бизли - 16
"Хьюстон" - "Даллас" - 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)
ХР: Харден - 27, Пол - 25
ДМ: Феррелл - 20, Пауэлл - 18+12 подборов
"Миннесота" - "Сакраменто" - 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26)
МТ: Таунс - 29, Батлер - 18
СК: Фокс - 23, Хилд - 16
"Оклахома" - "Мемфис" - 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)
ОС: Джордж - 33, Абринес - 16
МГ: Газоль М. - 18, Грин - 14+12 подборов
"Портленд" - "Юта" - 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)
ПТ: Лиллард - 39, Маккалум - 22
ЮД: Митчелл - 27, Инглз - 24
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12.02.2018 19:38