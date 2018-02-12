Олимпик в Турции: работа с мячами. Футбол

Одиннадцатый день второго сбора «Олимпика» в Турции завершился вечерней тренировкой. Занятие получилось интенсивным, а акцент тренерским штабом был сделан на работу с мячами.

Началось вечернее занятие с традиционной пробежки и разминки, далее футболисты перешли к «квадратам». Это упражнение всегда дарит игрокам положительные эмоции, а интересные и нетривиальные условия лишь способствовали этому.

Далее «олимпийцы» перешли к отработке игры в атаке, старались отшлифовать каждый момент, достичь взаимопонимания. А закончилось занятие игрой в футбол на ограниченном пространстве, где так же необходимо было выполнять свои задания.

Отметим, что небольшую паузу получили Станислав Беленький и Иван Сондей, а Иван Брикнер и Владимир Доронин продолжают работать в своем режиме.