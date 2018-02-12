Лучи: Омолаживаем судейский корпус и можем применить VAR в финале Кубка. Футбол

Глава судейского корпуса ФФУ Лучано Лучи рассказал, какие изменения ожидают украинских арбитров в ближайшем будущем.

- Сергей Березка завершил карьеру по возрастному цензу. Мы перевели из первой лиги в высшую двух судей - Владимира Миланича из Николаева и Максима Козыряцкого из Запорожья. Корпус омолаживается.

Судя по результатам арбитров на тестах - они уже сейчас готовы к сезону. Но тренировка с секундомером и работа на поле - разные вещи.

Когда в Украине появится система VAR? Думаю, в начале следующего чемпионата. Возможно, в матче за Суперкубок или даже в финале Кубка, если мы получим разрешение, а техника будет готова. Надеемся на это - по крайней мере, таковы намерения ФФУ. Урок по VAR уже прошел, изучали действия видеоассистента на последних сложных случаях, в том числе из матча "Фиорентина" - "Ювентус". 10 примеров рассмотрели, - сообщил Лучи каналу "Футбол 1".


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